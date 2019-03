Manfred Beck ist Fischerkönig

Dittigheim.Im Mittelpunkt der 38. Jahreshauptversammlung des ASV Dittigheim standen Ehrungen und Neuwahlen.

Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden Manfred Beck folgtedas Gedenken an die verstorbenen Vereinsmitglieder und an den kürzlich verstorbenen Vereinsgründer, langjährigen Vorstand, Ehrenvorsitzenden und Ehrenmitglied Harry Schlisio.

Ortsvorsteher Elmar Hilbert dankte im Namen der politischen Gemeinde dem Angelsportverein für seine zahlreichen Aktivitäten, die auch zur Erhaltung der Natur- und Landschaftspflege an der Tauber der Gemeinde Dittigheim zu einem schönen Ortsbild verhelfen.

Vorsitzender Manfred Beck erwähnte in seinem Geschäftsbericht mehrere Vorstandssitzungen zusammen mit dem Ehrenrat. Zusätzlich wurden Tauberreinigung, mehrere Arbeitseinsätze und zwei Fischbesätze sowie alle Vereinsfischen ordnungsgemäß durchgeführt. Das alles sei nur wegen der engagierten Beteiligung und guten Zusammenarbeit der Mitglieder möglich, wofür er allen freiwilligen und ehrenamtlichen Helfern ein dickes Lob aussprach. Ein besonderer Dank ging an Rolf Link und seine Ausbilder für die Durchführung des Vorbereitungslehrganges zur staatlichen Fischerprüfung sowie an Heinz Zipf für die Projektleitung mit Baumaßnahmen und Ausführungen am Vereinsgrundstück.

Den Kassenbericht vom entschuldigten Kassenwart Harry Schönleber trug der Zweite Vorsitzenden Wilhelm Schönleber vor. Er zeigte eine gute finanzielle Basis des Vereins. Die Kassenprüfer Horst Reinhart und Sebastian Link bescheinigten eine vorbildliche Kassenführung. Es gab keine Beanstandungen. Als Nachfolger von Horst Reinhart wurde für die nächsten zwei Jahre Günter Appel zum neuen Kassenprüfer gewählt. Ortsvorsteher Elmar Hilbert beantragte die Entlastung des Kassenwartes, die einstimmig gewährt wurde.

Es folgte der Bericht von Sportwart David Dschymalla. Er berichte von geringen Fangergebnissen bei den Vereinsfischen. Den dritten Platz belegte Tobias Link, den zweiten Platz belegte Rolf Link. Als Sieger und neuer Fischerkönig wurde Manfred Beck der Pokal des Fischerkönigs überreicht.

Dem Bericht des Wasserwartes Udo Schüssler war zu entnehmen, welche Fischarten 2018 eingesetzt und wie viele gefangen wurden. Er appellierte an die aktiven Angler des Vereins, Wander- und Fahrrad-Touristin auf die Benutzung der aufgestellten Abfallbehälter hinzuweisen. Weiter stellte er bei seinen fast täglichen Kontrollen fest, dass immer wieder leere Futterdosen und andere Verpackungen von Angelzubehör von Anglern und Gastanglern an den Angelplätzen herumliegen und der Abfall nicht ordnungsgemäß entsorgt werde. Er kündigte an, dass er bei Ertappen auf frischer Tat oder nach Recherchen des Verursachers, jeden Verstoß gegen die Natur- und Umweltgesetze zur Anzeige bringen werde. Auch bei Anglern ohne entsprechenden Erlaubnisscheine, würde unverzüglich die Polizei hinzugezogen. Am Ende seines Berichtes regte Udo Schüßler eine Verbesserung des Fischbestandes an, indem Fischeier zum Schlüpfen der Brut an geeignete Wasserbereiche eingebracht werden sollten.

Ehrenratsvorsitzender Hermann Maasen appellierte an die Vereinsmitglieder, noch mehr aktiv bei Veranstaltungen, Treffen und Vereinsfischen teilzunehmen. Diese Beteiligungen hätten sich doch reduziert und ließen zu wünschen übrig. Dadurch würde auch der Vorstandt in seinn Aktivitäten unterstützt.

Ortsvorsteher Elmar Hilpert beantragte die Entlastung des Vorstand, die einstimmig gewährt wurde.

Nach den Regularien standen Neuwahlen des Ehrenrats und eines neuen Kassenprüfers an. Ortsvorsteher Elmar Hilbert übernahm die Wahlleitung. Folgende Mitglieder wurden einstimmig gewählt: Vorsitzender Hermann Maasen (Wiederwahl); Beisitzer Anton Marzini (Wiederwahl); Kimmelmann Anton (Wiederwahl); Ehrenbeisitzer Wilfried Schmitt (Wiederwahl); Heinz Zipf (Wiederwahl); zweiter Kassenprüfer Günter Appel.

Anschließend erfolgten Ehrungen für Mitgliedschaft, langjährige Funktionen und Jubiläendurch den Vorsitzenden Manfred Beck und weitere Ehrungen stellvertretend für den Landesfischereiverband Wolfgang Fleck.

Für 25 Jahre Mitgliedschaft im Verein (Urkunde, Vereinsuhr und silberne Ehrennadel): Jessica Blankenburg, Wilhelm Schönleber und Günter Appel.

Für 35 Jahre Mitgliedschaft (Urkunde und Ehrennadel Gold): Tobias Link und Horst Reinhart.

Für 25 jährige Aktivitäten im Vorstand und Ehrenrat (Ehrennadel mit goldenem Lorbeerblatt): Heinz Zipf

Auf Grund ihrer geleisteten Verdienste für den ASV-Dittigheim wurden Heinz Zipf und Rolf Link eine besondere Ehrung zu teil. Ihnen wurde die Verleihung der Ehrenmitgliedschaft als Ehrenmitglied mit einer Ehrenurkunde verliehen.

Das silberne Ehrenzeichen und Urkunde erhielten Franz Grimmer und Hermann Maasen Ehrungen vom Landesfischereiverband Baden-Württemberg für langjährige Ausübung von Ämtern/Funkionen im Verein.

Goldenes Ehrenzeichen und Urkunde gingen an Rolf Link, Heinz Zipf, Wilfried Schmitt, Eduard Grimm und Manfred Beck.

Als Dankeschön für ihre Unterstützung bei der Vereinsarbeit und geleistete Dienste erhielten Monika Dschymalla, Elke Schmitt, Brigitte Marzini, Jessica und Achim Blankenburg ein Präsent. asvd

© Fränkische Nachrichten, Montag, 18.03.2019