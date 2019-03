Mangel am Sockelbereich

Tauberbischofsheim.Die Stadt wappnet sich für eine rechtliche Auseinandersetzung wegen eines festgestellten Mangels im Rahmen der Generalsanierung des Gebäudes A des Schulzentrums am Wört. Der Gemeinderat beauftragte am Mittwoch Bürgermeister Wolfgang Vockel damit, im Falle eines Falles den Rechtsstreit mit einer ausführenden Baufirma zu führen.

Ein Sachverständiger hat festgestellt, dass der Sockelbereich beziehungsweise die dortige Wärmedämmung nicht ordnungsgemäß ausgeführt ist. Das Unternehmen, das die Arbeiten ausgeführt hat, wurde bereits im August letzten Jahres zur Beseitigung des Mangels aufgefordert. Dort beruft man sich laut Stadt darauf, die Arbeiten entsprechend der vorgegebenen Planung ordnungsgemäß ausgeführt zu haben.

Bei einem weiteren Ortstermin am 18. Februar wurden drei weitere Stellen im Sockelbereich durch einen Sachverständigen geprüft. In dessen Stellungnahme wird ebenfalls auf „diverse Mängel“ hingewiesen.

Um diese zu beseitigen, müssten unter anderem die Dämmung entfernt, Ausgleichsputz ausgebaut und die Flächen gereinigt werden, um dann neu dämmen, verputzen und abdichten zu können. Es werde mit Gesamtkosten in Höhe von 208 000 Euro gerechnet.

In einem weiteren Punkt informierte der Bürgermeister über den Stand der Planung des Neubaus von Gebäude C (mit Mensa, Ganztagsbereich und SBBZ). „Wir warten dringend auf die Entscheidung aus Stuttgart, damit wir endlich anfangen können“, so Wolfgang Vockel. gf

