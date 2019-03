Mann läuft fast in ein Auto

Tauberbischofsheim.Ein unbekannter Fußgänger hat sich und eine Autofahrerin am Mittwochabend in Tauberbischofsheim gefährdet. Die 30-Jährige war gegen 22.30 Uhr mit ihrem Opel Corsa zwischen Hochhausen und der Einmündung Impfingen in Richtung Tauberbischofsheim unterwegs. Noch vor der Einmündung nach Impfingen lag auf der rechten Seite nach Aussage der Frau eine männliche Person halb auf der Fahrbahn und halb auf dem Grünstreifen.

Die Pkw-Fahrerin verringerte ihre Geschwindigkeit. Als sie sich mir ihrem Opel Corsa kurz vor der Person befand, stand diese auf und lief in die Mitte des rechten Fahrstreifens. Die Frau musste nach links ausweichen und verhinderte so eine Kollision. Um den Vorfall zu klären sucht die Polizei den unbekannten Mann vom Fahrbahnrand. Laut Aussage der Autofahrerin soll es sich um einen schwarzen Mann mit dunklem Kapuzenshirt gehandelt haben. Bei der Absuche der Straße konnten die Polizeibeamten den Unbekannten nicht auffinden.

Zeugen, die Hinweise zu dem Mann oder dem Vorfall geben können, sollen, sich unter Telefon 09341/810 beim Polizeirevier Tauberbischofsheim melden.

