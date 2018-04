Mann pöbelt Passanten an

Anzeige

Tauberbischofsheim.Ein alkoholisierter Fahrradfahrer hat am Donnerstagabend in der Fußgängerzone in Tauberbischofsheim für Aufsehen gesorgt. Gegen 18 Uhr fuhr der 37-Jährige pöbelnd umher und beleidigte mehrere Passanten. Im Bereich der Vitryallee griffen Polizeibeamte den Mann auf und nahmen ihn mit auf das Revier.

Mit 2,6 Promille auf dem Rad

Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,6 Promille. Daraufhin gab der Mann im Krankenhaus eine Blutprobe ab und blieb aus gesundheitlichen Gründen gleich dort. Personen, die am Donnerstag im Bereich der Fußgängerzone ebenfalls von dem 37-Jährigen angepöbelt wurden, oder Zeugen, die den Mann bei seiner Tour beobachtet haben, sollen sich unter Telefon 0 93 41 / 8 10 mit dem Polizeirevier Tauberbischofsheim in Verbindung setzen.