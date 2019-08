Mann verletzte zwei Polizisten

Tauberbischofsheim.Bei einer angeordneten Durchsuchung am Montagabend in einem Wohnhaus in der Unteren Torstraße in Dittigheim kam es zu einem Widerstand gegen Polizeibeamte.

Vor Ort stellten Beamte im Innenhof des Gebäudes mehrere Personen fest, die soeben dabei waren Marihuana zu konsumieren. Ein 19-Jähriger ergriff sofort die Flucht, wobei es zu den Widerstandshandlungen gegen zwei Polizeibeamte kam.

Der junge Mann konnte an der Flucht gehindert werden und wurde anschließend zum Polizeirevier verbracht. Ein Beamter kam aufgrund seiner Verletzungen ins Krankenhaus. Der 19-Jährige muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 08.08.2019