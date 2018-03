„Maßnahmenkatalog wird kritisch geprüft“

Die Behörden prüfen derzeit „intensiv und kritisch“ den vom Betreiber vorgelegten Entwurf eines Maßnahmenkatalogs zur Einhaltung der Erfordernisse des Tierschutzes im Schlachthof Tauberbischofsheim. © Fabian Greulich

Tauberbischofsheim.Die Aufarbeitung des Tierschutz-Skandals im Schlachthof in Tauberbischofsheim geht weiter. Wie Pressesprecher Markus Moll am Donnerstagmorgen auf Nachfrage der FN bestätigte, fand am Mittwoch eine Sitzung im Landratsamt statt.

Tierschutz an erster Stelle

Unter der Leitung von Landrat Reinhard Frank wurde dabei das weitere Vorgehen mit Vertretern des Ministeriums für Ländlichen

...

Sie sehen 10% der insgesamt 3937 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse. Um diesen Artikel weiterzulesen, melden Sie sich bitte an oder wählen Sie eines der unten aufgeführten Angebote aus. Ich bin Online-Abonnent Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Einzelartikel kaufen: Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht?

Hier haben wir alle wichtigen Informationen für Sie. Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht? Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. nur 9,99 € monatlich Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 23.02.2018