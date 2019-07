Tauberbischofsheim.Mehr als 100 Familiengottesdienste wurden in den zurückliegenden zehn Jahren in der Bonifatiuskirche gefeiert: Für Kinder und Erwachsene ist der dritte Sonntag im Monat zu einem festen „Familientermin“ geworden. Viele ehrenamtliche und hauptamtliche Mitarbeiterinnen, viele Einzelpersonen und Gruppen, haben diese Gottesdienste mitgestaltet, zahlreiche Musiker, Sängerinnen und Gruppen aus der ganzen Seelsorgeeinheit haben allein oder in Gruppen diese Gottesdienste bereichert – manchmal eher nachdenklich und manchmal auch humorvoll und beschwingt.

Der gemeinsame Einzug der Kinder mit dem selbstgestalteten Altartuch und die Gaben- und Kerzenprozession sind für die Kinder ein fester Ritus, bei dem sie mit Begeisterung dabei sind. Die Mitwirkung des „Liturgiefuchses“ war sicher einer der ganz besonderen Gottesdienste. Auch das Angebot des „Kirchencafés“ nach dem Gottesdienst durch das Büchereiteam von St. Bonifatius ist eine gerne angenommene Bereicherung.

Martina Wamser, Christiane Fiedler, Iris Mayer, Ute Lutz, Dr. Robert Koczy, Wolfgang Eitzenberger und Pfarrer Gerhard Hauk gehörten beziehungsweise gehören dem Steuerungsteam an, das immer wieder Ausschau hält nach Gruppierungen, die die Familiengottesdienste abwechselnd gestalten.

Am Sonntag, 21. Juli, soll dieses Jubiläum um 10.30 Uhr in der St. Bonifatiuskirche gefeiert werden. Der Gottesdienst wird von den Mini-Maxis musikalisch gestaltet und am Ende wird Chorleiterin Mechtild Geiger verabschiedet. Genauso wie Dorothea Gramlich und Christine Stockert, die als Praktikantin beziehungsweise Pastoralreferentin eine Etappe ihres Lebens in der Seelsorgeeinheit mitgegangen sind. Teilnehmende Kinder dürfen sich nicht nur auf das traditionelle besondere „Mitgebsel“, sondern auch auf eine weitere Überraschung freuen. Bk

