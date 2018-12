Mehr als 100 Wünsche werden in Erfüllung gehen

Tauberbischofsheim.Kinderaugen werden wieder strahlen. Die mehr als 100 Wunschzettel am Wünschebaum in der Sparkasse Tauberfranken wurden erneut in Weihnachtsgeschenke umgewandelt.

Wenn Wünsche einfach so wahr werden, passiert das eigentlich nur im Märchen.

Einmal im Jahr, kurz vor Weihnachten, geschieht dies aber auch in der Wirklichkeit: Im Schalterraum der Sparkasse Tauberfranken wird ein Baum aufgestellt, an dem Kinder bedürftiger Familien ihre Weihnachtswünsche äußern dürfen. Die Zettel werden von Bürgern mitgenommen und das entsprechende Geschenk besorgt.

Nun wurden die Päckchen an die beteiligten Hilfsorganisationen verteilt, die sie wiederum an die Familien weiterleiten. Über die Bereitschaft so vieler Kunden und Mitarbeiter, die Zettel vom Weihnachtswünschebaum in tatsächliche Geschenke umzuwandeln, freute sich Maximilian Braun, Leiter im Bereich Privatkunden Nord der Sparkasse Tauberfranken, am Montag bei der Übergabe der Geschenke. Dank richtete Braun auch im Namen des Vorstandsvorsitzenden Peter Vogel besonders an die Service-Clubs Rotary (vertreten durch Jürgen Weimann), Rotary Hilfe (Manfred Frank) und Kiwanis (Martin Rudorfer), die sich erneut bereit erklärt hatten, am Ende der Aktion noch übrige Wunschzettel zu übernehmen und so sicherzustellen, dass alle Wünsche erfüllt werden.

In diesem Jahr hingen über 100 Wunschkärtchen von sozial benachteiligen Kindern an den Weihnachtsbäumen in der Schalterhalle. Um ihnen zu Weihnachten eine Freude zu bereiten, konnten Kunden, Besucher und alle, die etwas Gutes tun wollten, die Wünsche vom Baum pflücken und diese dann in Geschenke umwandeln.

Zeichen der Solidarität

„Die Resonanz war auch bei der zehnten Auflage dieser schönen Aktion groß und wir freuen uns sehr über das Engagement der beteiligten Organisationen, ganz besonders aber auch über den vorbildlichen Einsatz der vielen Menschen, die die Wünsche erfüllt haben. Die Geschenke kommen in die richtigen Hände. Die Unterstützung kommt dort an, wo sie wirklich benötigt wird“, betonte Braun.

Der Weihnachtswünschebaum sei längst zu einem echten Zeichen der Solidarität in Tauberbischofsheim und der Region geworden. Insgesamt haben die Geschenke einen Wert von mehr als 2500 Euro. Maximilian Braun versäumte es am Mittwoch nicht, den Einsatz von Schülern der Grundschule am Schloss mit Schulleiterin Beatrix Heimburger-Sack zu würdigen, die den Wünschebaum in der Schalterhalle der Sparkasse mit viel Liebe zum Detail geschmückt hatten (die FN berichteten).

„Eine tolle Aktion“

Im Namen der beteiligten Organisationen betonte Beate Maier (Caritasverband im Tauberkreis) die Bedeutung der außergewöhnlichen Weihnachtsaktion: „Es ist einfach großartig, was hier durch den Weihnachtswünschebaum sozial benachteiligten Kindern ermöglicht wird. Das ist eine wirklich tolle Aktion“, so Maier, die den Service-Clubs und der Sparkasse ausdrücklich für deren besonderes Engagement dankte.

Das gemeinnützige Projekt wurde in Kooperation mit den Organisationen DRK-Kreisverband, Caritasverband im Tauberkreis, Diakonisches Werk, Evangelische Kindertagesstätte, Landratsamt Main-Tauber-Kreis, Dekanat Tauberbischofsheim, Netzwerk Familie, Christophorus-Förderschule, Lebenshilfe Main-Tauber-Kreis, Kiwanis Club, Rotary Club, Jugendhilfe Creglingen und der Martina sowie der Peter Hoffmann-Stiftung (Wertheim) durchgeführt.

