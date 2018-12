Mehr als 37 000 Patienten behandelt

Tauberbischofsheim.Im Rahmen der Jahresabschlussfeier hielt Dr. Rainer Grabs einen Rückblick über die inzwischen 25-jährige Praxistätigkeit als fachärztlicher Internist in Tauberbischofsheim. Er würdigte alle Mitarbeiterinnen für ihren jahrelangen Einsatz als Teamplayer im stets anspruchsvollen und zum Teil hektischen Praxisalltag, hinweg über alle gesundheitspolitischen und gesellschaftspolitischen Entwicklungen. Mehr als 37 000 Patienten nahmen die Hilfe des Praxisteams in dieser Zeit in Anspruch.

Besonders würdigte der Praxischef seine Mitarbeiterinnen Sonja Ott für 25-jährige Tätigkeit und sozusagen Gründungsmitgliedschaft sowie Carina Pulzer für inzwischen fast 20-jährige Praxismitgliedschaft.

Mir den umfangreichen Umbaumaßnahmen der Praxisräume in diesem Jahr und dem Erwerb eines weiteren Praxisstandortes in Bad Mergentheim ist ein wichtiger Grundstein zur Sicherstellung der fachärztlich- internistischen Versorgung im Taubertal gelegt. Die Nachfolgegeneration mit Dr. Florian Grabs und seiner Frau Dr. Viola Grabs steht bereits in den Startlöchern, um die Kontinuität der Praxis zu gewährleisten.

