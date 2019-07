Mehr Lebensraum für Insekten geschaffen

Tauberbischofsheim.Das Straßenbauamt des Landratsamtes Main-Tauber-Kreis hat verschiedene Flächen im Kreisgebiet ökologisch aufgewertet. Das Ziel ist, möglichst viele Flächen durch Ausgleichs- und Renaturierungsmaßnahmen in Lebensräume für Insekten umzuwandeln. Die Aussaat von Blühmischungen ist eine gute Möglichkeit, den Insekten einen Lebensraum und eine Nahrungsquelle zu bieten.

Landrat Reinhard Frank unterstützt diese Aktion sehr und hat deshalb an der Bundesstraße 27 bei Tauberbischofsheim selbst eine Verkehrsinsel mit einer niedrig wachsenden Blühmischung eingesät. Bei der Aktion an der kürzlich umgebauten, unteren Kasernenkreuzung wurde er von Straßenbauamtsleiter Markus Metz und dessen Mitarbeiter Thomas Knörzer begleitet.

Der Landrat leistete hierbei einen wertvollen Beitrag für die Ernährung und die Vielfalt der Insekten über das ganze Jahr hinweg.

„Blühstreifen, Blühflächen und andere Blühkulturen werden in der Landschaft zunehmend sichtbar. Als bunte und vielfältige Farbtupfer erfreuen sie nicht nur Blüten suchende Insekten wie Honigbienen, Hummeln, andere Wildbienen und Schmetterlinge, sondern auch das menschliche Auge“, erklärte der Landrat. Weitere ökologisch aufgewertete Flächen befinden sich an den Landesstraßen L 513 bei Assamstadt an der Auffahrt zur Kreisstraße K 2877 und L 579 bei Dainbach in Richtung Bad Mergentheim an der Auffahrt zur Landesstraße L 2248. lra

