Mehrkosten für den Tierschutz

Main-Tauber-Kreis.Als untere Verwaltungsbehörde ist der Main-Tauber-Kreis für die Einhaltung des Tierschutzgesetzes zuständig. Kommen die Tierhalter ihrer Fürsorgepflicht nicht nach, ist das Landratsamt dazu verpflichtet, eine artgerechte Unterbringung zu gewährleisten.

Zwischen 2016 und 2018 musste das Veterinäramt Bad Mergentheim 40 Hunde und zehn Pferde aufgrund tierschutzwidriger Haltung beschlagnahmen. Im laufenden Jahr waren davon noch acht Pferde und fünf Hunde im Eigentum des Landratsamt.

Zusätzliche Kosten

In der Haushaltsplanung für das laufende Jahr waren 7000 Euro für die Tierschutzmaßnahmen vom Veterinäramt eingeplant. Für die pflegliche Unterbringung und die erforderlichen tierärztlichen Behandlungen sind aber mit Ausgaben von insgesamt 75 500 Euro zu rechnen, informierte Landrat Rainer Frank in der Kreistagssitzung am Mittwoch.

Das bedeute, dass außerplanmäßige Ausgaben in Höhe von 68 500 Euro für die Unterhaltung der Tiere anfielen, die nicht anderweitig ausgeglichen werden konnten.

Landrat Reinhard Frank stellte klar, dass der Kreis dazu verpflichtet sei, die Tiere in Obhut zu nehmen. „Manche Tiere sind nicht vermittelbar. Wir müssen dafür sorgen, dass eine anständige Unterbringung gewährleist ist.“

Teilweise Unverständnis

Zu diesen Kosten äußerten einzelne Kreisräte ihr Unverständnis: „Mich wundert, dass wir diese Ausgaben aus dem Steuersäckel nehmen. Das sollte nicht die Aufgabe der Steuerzahler sein, meinte Dr. Urban Lanig (CDU). Auch Josef Morschheuser (CDU) monierte diese Praxis. Er regte an, einen „Gnadenhof“, finanziert von Sponsoren und Spendern, zu schaffen. Die Tiere hätten eine richtige Unterbringung und ein würdiges Ableben verdient. Bei der Unterbringung müsse man Kreativität walten lassen.

Auf Nachfrage bestätigte Landrat reinhard Frank, dass die Ausgaben vom Land zurückgefordert werden können. „Wir müssen allerdings zunächst in Vorlage gehen.“ chk

