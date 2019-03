Menschlichkeit und Kapitalismus

Mit einer gelungenen Inszenierung von „Amerika“ nach dem Roman von Franz Kafka überzeugte die Badische Landesbühne das Publikum in der Tauberbischofsheimer Satdthalle.

Tauberbischofsheim. Anders als 1912 die Passagiere der „Titanic“ kam er heil an im New Yorker Hafen, der 16-jährige Karl Rossmann, der von seinen Eltern nach Amerika verfrachtet worden war, weil ihn das Dienstmädchen verführt hatte und schwanger wurde. Aber Schiffbruch erlitt der jugendliche Held immer wieder in dieser ihm so unbekannten Welt, wo es eigentlich nur auf den eigenen Vorteil und Gewinnmaximierung ankommt.

Keinen Schiffbruch hingegen erlitten hat Intendant Carsten Ramm mit seiner Adaption von Franz Kafkas Roman „Amerika“, die er auf die Bühne der Tauberbischofsheimer Stadthalle brachte.

Die Themen Isolation, Fremdheit, Konflikte mit Vaterfiguren, Scheitern (gerade auch bei seinem immer wieder gezeigten sozialen Mitgefühl) und das Gefühl von Ausgeliefert-Sein finden sich schon in diesem Werk, wie später auch etwa im „Urteil“ oder der „Verwandlung“ mit der ihm dort eigenen „kafkaesken“ literarischen Ausdrucksform, einer durch stille Bedrohung geprägten und auf rätselhafte Weise unheimlich wirkenden Schreibweise.

Spielen lässt Carsten Ramm seine Protagonisten, die am Rande der Gesellschaft zusammenkommen, vor einem verfallenen Autokino, einst einem Ort, an dem Träume einer besseren Welt, Träume von Aufstieg, Reichtum und Glück – also der amerikanische Traum – geträumt wurden. Wobei man sich im ersten Akt, der Ankunft Karls im Hafen, die Kulisse auch ohne weiteres als großes Segelschiff vorstellen kann oder später als Baugerüst, von dem die Mutter von Therese einst stürzte. Und davor glänzten die sieben Schauspieler in 17 vielseitigen Rollen, jede einzelne überzeugend interpretiert. .

Colin Hausberg als Karl, der zwischen Begeisterung und Verzweiflung schwankt und immer wieder heimatlos wird; der von seinen Vaterfiguren, wie eben auch seinem pflichtbewussten Onkel weggeschickt wird; der mit Carla, der sehr dominanten Tochter von Pollunder und später mit der herrschsüchtigen Brunelda mit ihrer exzessiven Sinnlichkeit weitere unerfreuliche Erfahrungen mit dem weiblichen Geschlecht macht und der sich schließlich vergeblich gegen seinen Rauswurf aus dem Hotel Occidental, wo er als Liftboy angestellt war, zu wehren versucht.

Markus Henn gibt den korrekten Senator, den Onkel Karls, einen Mann von eiserner Disziplin, der es nicht verträgt, dass Karl seine Anordnungen missachtet. Den fragwürdigen Charakter Delamarche, der gnadenlos Karls Hilflosigkeit und Gutmütigkeit ausnutzt, als dieser auf der Suche nach einer Bleibe ist. Und nicht zuletzt den Oberkellner, der genussvoll seine Machtspielchen treibt, als er entdeckt, dass Karl kurz seinen Posten als Liftboy verlassen hat und ihn schließlich entlässt.

Stefan Holm schlüpft in die Rolle des seriösen Kapitäns, der sich die Beschwerden des Heizers zunächst teilnehmend anhört, dann aber den Reden des Oberkassierers mehr Glauben schenkt; von Pollunder, den Geschäftspartner von Green und dann in die des Studenten, der nur mit Hilfe von literweise Kaffee tagsüber als Laufbursche in einem Laden arbeiten und nachts lernen kann („Wer jetzt die Gelegenheit versäumt, versäumt sie für immer“), der sich einen Aufstieg in der Gesellschaft erhofft und so quasi zu einem Gegenpol von Karl wird. Und schließlich in die des Oberportiers, der sich zutiefst in seiner ach so großen Wichtigkeit und Eitelkeit gekränkt sieht, weil Karl ihn unerhörterweise nicht jedes Mal gegrüßt hat („Du musst mich jedes Mal grüßen, wenn du mich siehst!“).

Elena Weber zeigt sich sehr wandlungsfähig, so verkörpert sie zum einen im kurzen Minirock die selbstbewusst auftretende Carla, die mit Karl ihre Spielchen treibt, gleichzeitig aber auch Green, dem Partner Pollunders, Avancen macht. Im Gegensatz dazu ist sie Therese, sittsam in einem knöchellangen schwarzen Rock, die Sekretärin der Oberköchin, eine schüchterne, einsame junge Frau, die Karl sehr zugetan ist und ihm einmal in bewegenden Worten vom erschütternden Unfalltod ihrer Mutter berichtet.

Auch Evelyn Nagel nimmt man ihre Figuren ohne Weiteres ab: als Oberkassierer, der gnadenlos den Heizer niedermacht; als mütterliche Oberköchin, die sich liebevoll Karl annimmt, ihn aber letztlich auch fallen lässt, weil sie den Anschuldigungen, die gegen ihn vorgebracht werden, glaubt. Und schließlich als Brunelda in ihren üppigen Formen, die sich kaum bewegt und sich die Männer nimmt, wie sie sie braucht.

David Meyer agiert neben Green, dem Partner des Senators, vor allem aber als Robinson, der zusammen mit Delamarche unterwegs ist. Ihm gelingt es mit diesem zwar gesellschaftlich, weniger aber charakterlich, aufzusteigen. So taucht er betrunken und krakeelend im Hotel auf und fordert Geld von Karl. Auf diese Weise ist er letztlich mitverantwortlich für Karls Kündigung, weil Karl ihn vom Ort des Geschehens entfernen will und so für kurze Zeit seinen Arbeitsplatz verlässt.

Markus Wilharm schließlich, der namenlose Heizer, dem Karl auf seinem Irrweg durchs Schiff begegnet, ein Mann, der vom Obermaschinisten schikaniert wird und der in dunklen Andeutungen den „Verhältnissen“ Schuld an seinem Schicksal gibt. Dazu einen Liftboy, der – im Gegensatz zu Karl, der immer auf dem Posten ist, – wegen langer Dienststunden im Stehen schläft. Er, der von Karl öfters vertreten wird, lässt ihn dann aber mitleidslos hängen, als es um Karls Entlassung geht.

Die Geschichte von Karl, der nach seiner eigentlich ungewollten Reise in Amerika landet, dem Land der modernen Arbeits- und Lebenswelt, dem Land ohne Standesgrenzen und der Freiheit, erlebt dort eigentlich nur einen permanenten Abstieg. Von seinem Onkel genauso wegen nicht adäquaten Verhaltens vor die Tür gesetzt (er nahm trotz dessen Bedenken die Einladung zu seinem Geschäftspartner Green an und kehrte nicht mehr am Abend zurück) versucht in der „neuen Welt“, wo der Kapitalismus herrscht, seinen Platz zu finden.

So begegnet er den beiden zwielichtigen Gestalten Delamarche und Robinson, denen man die Behauptung auf Arbeitssuche zu sein, nicht so recht abnehmen will, und die sich an Karl nur bereichern wollen. Im Hotel Occidental, wo er auf der Suche für alle drei Essen zu beschaffen, hinkommt, wird er schließlich – nachdem er sich von den beiden getrennt hat, weil sie seinen Koffer aufgebrochen haben – von der Oberköchin liebevoll aufgenommen und bekommt dort eine Stelle als Liftboy.

Nach seinem unwürdigen Rauswurf schließt er sich mehr oder weniger freiwillig wieder Delamarche und Robinson an und landet dabei in einem Hochhaus der Stadt mit all ihren modernen Geräuschen und deren Straßenschluchten, aber auch der Korruption von Freiheit und Gerechtigkeit. Dort wird er bei der ehemaligen Sängerin Brunelda, zugleich von ihr angezogen und abgestoßen, eher als ein Haussklave als ein Mitbewohner im Zimmer gehalten. Schließlich gelingt es ihm, den unfreundlichen Ort zu verlassen und sich dem Theater von Oklahoma anzuschließen, wo er sich eine bessere Zukunft erhofft.

Genauso wie Kafka lässt Carsten Ramm das Ende offen, entscheidet sich weder für den Aufstieg Karls noch für dessen Sterben, wie Kafka in zwei Fragmenten für das Ende der Geschichte hinterlassen hat.

In der Bühnenfassung des Kafka’schen Werks wird der Handlungsstrang immer wieder durch originale Textpassagen fortgeführt oder erläutert und verleiht dem Stück dadurch große Authentizität. Und die drei Stunden, abzüglich der 20-minütigen Pause, wurden zu keiner Zeit zu lang. Eine gelungene Aufführung. aba

