Messen an besonderen Orten feiern

Main-Tauber-Kreis.Der Tourismusverband „Liebliches Taubertal“ hat mit den evangelischen und katholischen Kirchengemeinden der Ferienregion die Broschüre „Kirche am Weg“ erstellt. Die Broschüre informiert über Gottesdienste an ganz besonderen Orten. Im September und Oktober stehen noch zwei Termine an. Am Sonntag, 30. September, wird um 10 Uhr anlässlich der Michaelismesse ein ökumenischer Erntedank-Gottesdienst in der Main-Tauber-Halle in Wertheim gefeiert. Den Abschluss der Gottesdienste an besonderen Orten 2018 bildet der Weinberggottesdienst mit Abendmahl am Sonntag, 7. Oktober, um 10.30 Uhr am Edelberg in Tauberbischofsheim. Die Broschüre „Kirche am Weg“ ist beim Tourismusverband „Liebliches Taubertal“, Gartenstraße 1, 97941 Tauberbischofsheim, Telefon 09341/825805 und -5806, Fax 09341/825700, E-Mail: touristik@liebliches-taubertal.de, Internet: www.liebliches-taubertal.de, erhältlich. tlt

