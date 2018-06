Mit allen Bischemer Wassern gewaschen

Anzeige

Seit 2014 lebt er in Impfingen, seine Eltern zogen bereits zwei Jahre zuvor an die Tauber. „2014 besuchte ich meinen allerersten Umzug in Schweinberg. Den fand ich super, das war so richtig was für mich“, erzählt er und sagt nicht Schweinberg, sondern „Schwomeri“. Jannick Göller ist also auch sprachlich angekommen.

„Du musst jetzt was erzählen!“

Die Eltern als Prinzenpaar der Kröten, zwei Brüder als Kinderprinzen: Seine karnevalistische Karriere in der Kreisstadt war quasi vorgezeichnet. In der Saison 2015/16 bildete er mit Laura Hartnagel das Prinzenpaar und stand als Vizepräsident schon auf den Brettern, die die Welt bedeuten: „Bei der Prunksitzung fehlte uns überraschend ein Act. Steffen Burger sagte zu mir: „Du musst jetzt fünf Minuten was erzählen – viel Spaß!“

Und den hatte nicht nur Jannick Göller, sondern ebenso das Publikum. „Wenn es verlangt wird, hol‘ ich das Rampensau-Gen aus mir ‘raus“, meint er, grinst und schiebt noch „Ich bin nicht das stille Mäuschen“ hinterher.

Als „Vize“ unterstützte er Steffen Burger auch bei der Organisation und Durchführung des großen Jubiläumsumzugs zum 66. Kröten-Geburtstag. „Innerhalb zweier Jahre kam ich von null auf 5000“, erinnert sich der junge Mann lachend. Als Key Account Manager in einem technischen Vertrieb ist er europa- und weltweit unterwegs. Daher freut er sich umso mehr über die freie Zeit zuhause.

Längst hat er in Tauberbischofsheim Wurzeln geschlagen, gewann viele gute Freunde dazu. „Mal aus sich ‘rauszukommen“ tut ihm gut, sagt Göller. Außerdem betrachtet er die Fastnacht und das Altstadtfest als „gelebtes Brauchtum“, das man in Deutschland viel zu selten finde. Auch die Jagd sieht er als Kulturgut. Er hat selbst den Jagdschein und macht zudem Jagdhundeausbildung im Schwarzwildgatter in Weikersheim.

Doch zu beidem wird er am Altstadt-Festwochenende ganz gewiss keine Zeit haben. Seinen Einsatz für das Fest und seine Arbeit dort betrachtet der ehemalige American-Football-Spieler bei den Haller „Unicorns“ jedoch nicht als Stress: „Wenn ich einen Beitrag dazu leisten kann, dass die Leute ein schönes Fest feiern, finde ich das klasse.“ Außerdem stehe er ja nicht alleine da: „Die Kröten haben einen tollen Vorstand, der mir viel abnimmt und mir hilft.“

„White Party“ am Sonntag

Und es gibt wahrlich viel zu tun. Für den Altstadtfest-Sonntag haben sich die Kröten für den Marktplatz nämlich etwas Neues einfallen lassen. Zum traditionellen Programm wie dem Weißwurstfrühstück mit der Stadt- und Feuerkapelle sowie Auftritten der Weinprinzessinnen, Garden und der „Karate-Kids“ kommen eine Modenschau sowie die „White Party“ ab 17 Uhr dazu.

Chillen auf dem Marktplatz

In Lounge-Atmosphäre sollen die Gäste auf dem Marktplatz neudeutsch „chillen“ – auch eine Shisha-Bar wird es geben – und erst gar nicht auf die Idee kommen, nach Hause zu gehen.

Was Jannick Göller nach dem Altstadtfest macht, weiß er übrigens schon: Er hat Urlaub eingereicht. Als Präsident will er auch persönlich beim Abbau mithelfen.

