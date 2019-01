Mit Booten und Spürhunden im Einsatz

Die Suche nach dem 13-jährigen Mädchen, das am Mittwoch von der Nordbrücke in die Tauber stürzte, geht weiter. Die Polizei setzt nun Spürhunde ein, um das vermisste Kind zu finden.

Tauberbischofsheim. Kräfte der Wasserschutzpolizei Heilbronn und der Polizei Tauberbischofsheim suchen am Morgen die Tauber weiter nach dem 13-jährigen Mädchen ab, das am Mittwoch von der Nordbrücke in den

...