Mit dem Ganter-Tower ganz hoch hinaus

Grundsteinlegung für den Ganter-Tower auf dem Laurentiusberg: Das Bild zeigt die Geschäftsführer Michael Ganter (links) und Felix Mathiowetz (rechts) zusammen mit Bürgermeister Wolfgang Vockel in Aktion. Eine aktuelle Ausgabe der FN kam auch mit in die „Zeitkapsel“, die in das Fundament eingelassen wurde.

© Fabian Greulich