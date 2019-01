Mit der Heimat stets eng verbunden

Hans Becker übergab seine „Kunterbunte Distelhäuser Spätlese“ an die einstigen Akteure in seiner ehemaligen Wirkungsstätte, der Grundschule in Distelhausen.

Distelhausen. Von 1967 bis zu seiner Pensionierung 1991 war der heute 90-jährige Hans Becker Leiter der Grundschule Distelhausen, die auf sein Wirken hin im Jahre 1974 den Namen Erich Kästner Grundschule erhielt. Während seiner Zeit in Distelhausen war Becker bei vielen Veranstaltungen im Dorf mit seiner Kamera unterwegs, um das Ortsgeschehen in Bild und Ton festzuhalten. Heute sind diese filmischen Zeitdokumente wahre Schätze.

Am Dienstagabend übergab er seine „Kunterbunte Distelhäuser Spätlese“ an die einstigen Akteure in seiner ehemaligen Wirkungsstätte.

„Hervorragender Schatz“

Ortsvorsteher Lothar Lauer freute sich über die zahlreichen Gäste und „Filmstatisten von einst“, die sich im Klassenzimmer der Erich Kästner Grundschule eingefunden hatten. Er sagte, dass er überzeugt sei, dass sich alle wie immer in dieser Schule wohl fühlen und in großer Erwartung auf den Filmemacher Hans Becker gekommen seien.

Lothar Lauer wandte sich an Hans Becker und sagte: „Sie haben einen hervorragenden Schatz für die Distelhäuser geschaffen.“ Lauer dankte Rektorin Kerstin Köber für die zur Verfügung gestellten Räumlichkeiten.

Vergangenheit in Bild und Ton

In den Beiträgen kann man die Vergangenheit in Bild und Ton erfahren, selbst Erlebtes mit „Aha-Effekt“ wiederaufgefrischt sehen, schmunzeln und dabei wieder Personen entdecken, die schon frühzeitig das Dorf Zukunft geprägt haben. Es sind hier auch Persönlichkeiten zu sehen, die unbedingt zum Leben in der Dorfgemeinschaft gehören. Die Aufnahmen verdienten es, in das Staatsarchiv in Wertheim übernommen zu werden.

Das Dorfleben in Distelhausen wurde von Hans Becker über mehrere Jahrzehnte dokumentiert. „Auch im 90. Lebensjahr zeigt Hans Becker seine Verbundenheit zu Distelhausen, und darauf sind wir Distelhäuser mächtig stolz“, sagte Lothar Lauer in Übereinstimmung mit allen Anwesenden bei der Filmübergabe. Unter ihnen auch die ehemaligen Distelhäuser Pfarrer Bruno Hennegriff, Frieder Belm und Diakon Günther Holzhauer, das ehemalige Kollegium der Erich-Kästner-Grundschule, zahlreiche Vereinsvertreter sowie Weggefährten.

Filmabend mit Freunden

Hans Becker erinnerte auch an die Namensgebung der Erich Kästner Grundschule in Distelhausen und freute sich, dass ganz nach Wunsch von Erich Kästner die Namensgebung der Erich Kästner Grundschule 1974 ohne Bindestriche erfolgte. 41 Exemplare der DVD „Kunterbunte Distelhäuser Spätlese“ mit 13 Kapiteln von 1980 bis 1991 übergab er am Dienstagabend an die einstigen Filmakteure.

Mit einem Schmunzeln im Gesicht wandte sich Becker an seine Gäste: „Der Film hat auch eine gesellschaftliche Wirkung, bei dem man auch gerne Freunde zu einem Filmabend einladen könne“.

Dieser Film ist aus vielen Kapiteln zusammengefasst: „Liebliche Tauber“ im Jahr 1989, „60 Jahre Musikkapelle Pfingsten“ 1989, „elftes Spielfest“ der Erich Kästner Grundschule 1989, „Winzerfamilien Löffler und Neckermann“, „die Feuerwehr in der 1980er Jahren“, „Weißer Sonntag 1984“, „Tauber-Ansichten“ im März 1988, „Weißer Sonntag 1987“, „St. Wolfgangsritt“ 1991, „SVD – 10 Jahre Amateurliga 1970-1980“, „Gauturnfest in Lauda 1986“ und „ohne Titel“.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 17.01.2019