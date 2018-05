Mit fünf Litern Diesel 1170 Kilometer weit geflogen

Anzeige

Die Flugzeuge starteten am Segelfluggelände Hunsenberg bei Hochhausen mit der Seilwinde, die das Segelflugzeug auf rund 300 Meter schleppt. Die Thermik an diesem Tag war sehr gut und so stiegen die Flugzeuge nur mit der Kraft der Sonne und Thermodynamik auf über 2000 Meter.

Einzeln oder im Zweierteam wurde Richtung Osten geflogen, denn dort war die Thermik ganz besonders gut. Die Strecken wurden im Dreieck geflogen, so dass man zwei Ziele aus der Luft bestaunen durfte und am Abend wieder in Hochhausen landete. An diesem Tage wurden so die Wasserkuppe in der Rhön, Bamberg in Franken und der Thüringer Wald aus der Luft angesehen und überflogen – natürlich ohne Zwischenlandung. Segelfliegen zeigt, dass es möglich ist, gemeinsam die Welt zu erkunden, im Team viel Spaß zu haben und umweltfreundlich einem Hobby nachzugehen. Übrigens: Die Ausbildung zum Segelflugpiloten kann man beim Aero-Club Tauberbischofsheim, auch unter dem Jahr, jederzeit beginnen.

