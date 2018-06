Mit Gelassenheit den Alltag meistern

Anzeige

Tauberbischofsheim.Ein beruflicher Neustart bringt für viele Frauen neben Motivation und Neugier auch immer Unsicherheit und Ängste mit sich. Obwohl sie über ausreichend Kompetenzen und Erfahrung verfügen, fehlt es ihnen meist an ausreichend Sicherheit, um diese auch selbstbewusst vorzubringen.

In einem Workshop am Donnerstag, 12. Juli, von 9 bis 11.30 Uhr in der Agentur für Arbeit Tauberbischofsheim werden Teilnehmern unter der Überschrift „Mit humorvoller Gelassenheit den Alltag meistern“ neue Handlungsspielräume im Umgang mit den eigenen Möglichkeiten und Grenzen aufgezeigt. Eingefahrene Denk- und Handlungsmuster werden aufgebrochen und schaffen Raum für die Entdeckung des eigenen Potenzials. Referentin ist Tanja Landes, Hugo Konzept, aus Heilbronn. Die Teilnahme ist kostenfrei. Anmeldungen sind ab sofort per E-Mail (tauberbischofsheim.bca@arbeitsagentur.de) oder telefonisch unter 0 93 41 / 8 73 25 möglich. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

Gemeinsame Veranstalter sind die Agentur für Arbeit Schwäbisch Hall-Tauberbischofsheim und die Kontaktstelle Frau und Beruf Heilbronn-Franken.