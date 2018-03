Mit gut gewürztem, warmem Essen und Zwiebeltaktik der Kälte trotzen

Anzeige

Dr. René Schilling von der AOK Heilbronn-Franken stellt klar, der Wärmeverlust des Körpers sei das gefährlichste in diesen Tagen. Um diesem entgegenzutreten gebe es zahlreiche Tipps und Tricks.

Ingwer, Chili & Co.

Im Winter sei eine warme Mahlzeit am Tag unverzichtbar. „Ob ein Lebensmittel wärmt, das hängt auch von dessen Zubereitung ab“, sagt Dr. Schilling. „Scharfe Gewürze wie Ingwer, Chili oder Zimt, aber auch Fenchel, Kümmel und Muskat sind wunderbare Wintergewürze, die die Durchblutung anregen. Ein Teil der Energie, die wir mit der Nahrung aufnehmen, setzt der Körper in Wärme um.“ Dieser Effekt sei bei eiweißhaltigen Lebensmitteln am größten, dazu zählen Nahrungsmittel wie Hülsenfrüchte, Fisch, Quark und in Maßen Fleisch und Eier. Am besten kleide man sich nach dem „Zwiebelprinzip“ ein – mit Handschuhen, Schal und dicken Stiefeln. „Empfehlenswert ist, bei der Kleidung Naturmaterialien zu bevorzugen, da man in Polyesterklamotten schneller schwitzt und die Feuchtigkeit das Frieren begünstigt“, so der AOK-Pressesprecher. Eine Mütze sei unabdingbar, da sie die Ohren schütze. Über den Kopf werde am meisten Körperwärme abgegeben.

Wer bei der Kälte nicht auf Sport im Freien verzichten möchte, solle sich vorher länger als gewohnt Aufwärmen, um das Risiko von Zerrungen und Muskelverhärtungen zu vermeiden. Das Stretching nach dem Laufen sollte nach drinnen verlegt werden. Verzichten sollte man auf körperliche Anstrengungen im Freien ab einer Temperatur von minus 15 Grad Celsius.

Die extrem kalte und trockene Luft setze insbesondere der Haut und den Lippen zu. „Mit fetthaltiger Hautcreme und Lippenpflege auf Bienenwachsbasis beugt man lokalen Erfrierungen im Gesicht und trockenen spröden Lippen vor“, empfiehlt Dr. Schilling.

Das DRK rät, sich bei extremer Kälte nicht zu lange im Freien aufzuhalten. Wer draußen sein muss, solle immer wieder Aufwärmphasen einlegen, um Unterkühlung zu vermeiden.

„Wer zu lange in der Kälte gewesen ist, kann auch Erfrierungen bekommen. Verfärbt sich die Haut weiß, gelblich oder grau und schmerzt, sollte unbedingt ein Arzt aufgesucht werden“, sagt DRK-Bundesarzt Professor Peter Sefrin. Er gibt zudem den Tipp, auch bei Minusgraden ausreichend zu trinken. Am besten seien warme Getränke. „Aber weder Alkohol noch Koffein, denn diese Stoffe erschweren dem Körper, Wärme zu produzieren“, erklärt der Mediziner.

Maßnahmen nach Unterkühlung

Besonders Kinder sollte man ausreichend vor Kälte schützen. Sie haben eine dünnere Haut und sind somit kälteempfindlicher als Erwachsene. Blaue Lippen, Zittern und blässliche Haut seien die ersten Anzeichen auf Unterkühlung. Der DRK-Bundesarzt Sefrin empfiehlt die folgenden Erste-Hilfe-Maßnahmen: „Bringen Sie eine unterkühlte Person in einen normal warmen Raum und ziehen Sie nasse, kalte Kleidung aus. Hüllen Sie sie in eine Decke ein. Alkoholfreie, warme – nicht heiße – Getränke mit Zucker helfen bei der Erwärmung.“

Laut Wetterprognose steigen die Temperaturen Anfang nächster Woche wieder auf Plusgrade an und das Bibbern bei extremer Kälte wird hierzulande sein Ende finden. Und der meteorologische Frühlingsanfang steht mit dem Monat März auch schon vor der Türe.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 27.02.2018