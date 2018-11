Mit Jana Nentwing übernahm erstmals eine Frau Regentschaft

Hochhausen.Am 11. 11. war es wieder soweit und in Hochhausen begann die fünfte Jahreszeit. Mit Prinz Groasmuck VII alias Jana Nentwing übernahmen nun erstmals eine Frau die närrische Regentschaft im Ort.

Am Hochhäuser Bahnhof wurde der neue Prinz Groasmuck bereits sehnsüchtig vom närrischen Volk und der Musikkapelle erwartet. Kurz vor 15.30 Uhr traf der neue Regent mit seiner Gefolgschaft mit dem Schienenbus ein. Nach einer zünftigen Schunkelrunde und einem dreifachen „Groasmückle fliech“ zog das Gefolge unter Klängen der Musikkapelle zum Grünauer Hof.

Ralf Knüttel begrüßte die Hochhäuser Narren vom Balkon des Herrenhauses des Grünauer Hofs und richtete sich an die Hochhäuser: „Liebe Närrinnen und Narren auf die Hochhäuser Fassnacht ein dreifaches „Groasmückle fliech. Wir freuen uns auf eine lange Kampagne, die nicht so schnell vorübergeht. Etwas Neues hält für uns bereit – unser Prinz Groasmuck ist eine holde Maid.“

Ortvorsteher Wendelin Bundschuh sprach bei der Schlüsselübergabe: „Helau du wilde Narrenschar, ich grüße euch mit viel Trara. Mit Stimmung, Spaß und Fröhlichkeit liegt vor uns die neue Fastnachtszeit. Prinz Groasmück wünsche ich viel Spaß und seine Kampagne soll erfolgreich sein.“

Prinz Groasmuck VII. wohnt in Hochhausen und arbeitet als Krankenschwester in Werbach in einem Pflegeheim und feiert zu Beginn seiner neuen Regentschaft „seinen“ 33. Geburtstag. Nach der Übergabe des Schlüssels wandte er/sie sich an sein närrisches Volk: „Ab heute habe ich freie Narrenzeit, den 11.11. zu feiern bin ich bereit. Nun steh ich hier wie ist es passiert, dass ich das Zepter einkassiert? Die Vorstandschaft fragte mich ganz spontan, ob ich mir das Amt als Prinz vorstellen kann. Hier steh ich nun ihr wisst Bescheid, ich freue mich auf die Regentenzeit. Meine Freude ist groß euer Prinz zu sein – ich danke dem Hochhäuser Faschingsverein.

Ihr fragt euch sicher, wo sind für dieses Amt die Männer bloß hin? Denn, das kam mir zuerst auch in den Sinn. Doch heutzutage, und das freut mich sehr, spielt das Geschlecht keine Rolle mehr. Ob Frau ob Mann, darauf kommt es gar nicht an, wichtig ist nur, dass man gemeinsam Spaß haben kann. Genießt den Fasching und fühlt euch frei, am Aschermittwoch ist schon wieder alles vorbei.“ ubü

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 13.11.2018