Anzeige

Tauberbischofsheim.Dank war angesagt im Gottesdienst am Sonntag, bei dem man die langjährige Pfarramtssekretärin Inge Walz nach 25 Dienstjahren in den wohlverdienten Ruhestand entließ.

Überhaupt wusste Pfarrer Gerd Stühlinger für vieles zu danken. Für den Segen Gottes für das Kind, das in diesem Gottesdienst getauft und in die Gemeinde aufgenommen wurde. Für die Gemeinschaft, in der jeder Einzelne seine ganz eigenen Begabungen mit- und einbringen könne und der ein Ort sein solle, an dem man wahrgenommen und wertgeschätzt werde.

Mit Kompetenz und Gelassenheit

So ein Ort sei das Pfarrbüro, in dem die scheidende Inge Walz jedem mit steter Freundlichkeit begegnet sei. Dazu habe sie Kompetenz, selbstverständliches Dasein und Gelassenheit bewiesen. „Ohne sie wäre ich aufgeschmissen gewesen“, so Stühlinger. „Mit der Besetzung des Pfarrbüros steht und fällt letztlich das Pfarramt.“