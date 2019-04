Mit Kühen und Kälbchen in der freien Natur

Dittwar.„Da möchte man Kuh sein“, so die Aussage eines Teilnehmers beim Vortrag „Auf der Alm“ im neu renovierten Gewölbekeller des Heimat- und Kulturvereins in Dittwar. Die beiden Referenten Jessie und Sven Winkler nahmen alle Zuhörer mit auf die Alm. Seit über sieben Jahren verbringen sie gemeinsam mit vielen Kühen und Kälbchen die Sommermonate auf einer Alm, so auch heuer wieder in der Schweiz. Mit Bildern und eindrücklichen Erzählungen konnten sich alle Anwesenden annähernd vorstellen, wie so ein Sommer auf der Alm aussieht: Jeden Tag um halb 5 Uhr aufstehen, die Kühe und den Stall versorgen, Melkkannen spülen und noch vieles mehr – bis zur nächsten Melkrunde am späten Nachmittag, und das alles ohne Strom und fließend Wasser.

Neben Zäune richten und reparieren, ausmisten und neu einstreuen, giftige Pflanzen abmähen, Kühe zusammentreiben und Kuh und Kälbchen bei der Geburt zu helfen, nehmen sich beide auch die Zeit, selbst viele verschiedene Kräuter und Heilpflanzen der Gebirgsregion zu sammeln und daraus Kräutersalz und diverse Tinkturen herzustellen. Mit denen sie nicht nur sich selbst, sondern auch noch die Kühe bei Bedarf behandeln.

Mit einigen Video-Clips veranschaulichten die Referenten das freie Leben der Kühe und Kälbchen umgeben von vielen verschiedenen Alpenpflanzen. Ständig frische Luft und den Himmel über sich, frisches saftiges grünes Gras zum Fressen und hier und da noch Streicheleinheiten. „Welcher Kuh wird dieses Glück noch zuteil?“, fragte man sich.

In der Pause gab es dann selbstgemachte Käsespätzle. Nach dem zweiten Teil des lebendigen Vortrags wurden noch alle Fragen beantwortet und viele Gäste und die Referenten blieben noch lange sitzen, um den Abend ausklingen zu lassen.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 20.04.2019