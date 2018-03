Mit „Lanfear“ einen dicken Fisch an Land gezogen

Anzeige

Dittwar.„Pogo für Togo“ heißt es wieder am Samstag, 24. März, in der Laurentiushalle in Dittwar. Los geht’s um 20 Uhr.

In diesem Jahr haben die Veranstalter von „Food – Drinks – Fun“ ein musikalisches Highlight am Start: „Lanfear“ aus Karlsruhe. Die Band spielt Melodic Power Metal und hat schon Auftritte auf dem „Bang Your Head“-Festival oder dem legendären ProgPower Festival in den USA hinter sich. Außerdem sind bei dem Benefizkonzert „Derry’s Revenge“ aus Niederstetten mit von der Partie. Die noch ganz junge Formation spielt progressive Thrash Metal, ist also eher dem härteren Segment zuzuordnen. Und zum Mitsingen gibt´s abschließend eine Cover-Show mit bekannten Rock- und Metalnummern von „Victims of Fate“ aus Neubrunn.

Der Erlös des Abends kommt den aktuellen Projekten von „Food – Drinks – Fun“ in Togo zugute. Vor einer Woche haben die fleißigen Sammler den mittlerweile achten See-Container mit Hilfsgütern nach Togo verschickt. Die „Pogo für Togo“-Konzerte veranstaltet der Hilfsverein auch für die Transportkosten. Denn, einen Container zunächst via Lkw und dann übers Meer nach Westafrika zu schicken, kostet ein stattliches Sümmchen.