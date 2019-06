Mit dem „TBB-Run“ feierte am Samstag eine neue Laufveranstaltung in Tauberbischofsheim Premiere. Rund 350 Hobbysportler trotzten auf der Strecke Petrus’ Launen.

Tauberbischofsheim. Bei der ersten Auflage des „TBB-Run“ sind rund 350 Teilnehmer in fünf verschiedenen Laufwettbewerben an den Start gegangen. Organisator Klaus-Dieter Schnabel zeigte sich trotz Wetterkapriolen zufrieden mit der ersten Auflage der Laufveranstaltung in der Kreisstadt.

Der Wettergott ist kein Freund des Laufsports. Zu diesem Eindruck konnte man zumindest am Samstag in Tauberbischofsheim kommen. In der Kreisstadt fand die erste Auflage des Laufwettbewerbs „TBB-Run“ statt, begleitet wurde sie von heftigen Wetterkapriolen. Der Stimmung tat dies aber keinen Abbruch, die insgesamt 351 Teilnehmer waren trotz teils heftigen Regens und Gewitters mit vollem Einsatz bei der Sache.

Buntes Starterfeld

Ein buntes Starterfeld hatte sich in Tauberbischofsheim versammelt, Läufer so ziemlich aller Altersklassen und Niveaus waren mit dabei, vom Anfänger bis zum ambitionierten Hobbyathleten mit hoch gesteckten Zielen. Eines hatten jedoch alle Teilnehmer gemeinsam, nämlich dass bei ihnen der Spaß an der Sache im Fokus stand.

So auch bei Desiree Birkholz. Die 28-Jährige aus Großheubach hatte den Laufwettbewerb quasi zu einem familiären Mehrgenerationen-Projekt gemacht.

Die junge Frau ging im Hobbylauf über 5,1 Kilometer nämlich gemeinsam mit ihrem 58-jährigen Vater an der Start. Und Sohn Lucien, vor nicht allzu langer Zeit drei Jahre alt geworden, durfte beim Bambini-Lauf mitmachen. Das Ziel der drei Hobbysportler: „Ins Ziel kommen und Spaß haben“, wie Desiree Birkholz gut gelaunt erzählte.

Mit Freude zu Werk ging auch Ralf Preis aus Oberschüpf. Der 60-Jährige hatte sich für den Lauf das Credo „Der Weg ist das Ziel“ gewählt.

Der ambitionierte Hobbyläufer, der regelmäßig an Laufwettbewerben in der Region teilnimmt, ging beim 10,3 Kilometer langen Hauptlauf an der Start. Viermal die Woche hat er für den Lauf trainiert, dabei jeweils Strecken von zehn bis 30 Kilometern absolviert.

Gut und locker ans Ziel

Das klingt zwar ziemlich ehrgeizig, doch getreu seinem Motto ging Ralf Preis die Sache dann doch eher entspannt an. „Ich möchte möglichst gut und locker ans Ziel kommen“, verriet er vor dem Start. Zur Teilnahme an dem Lauf hat den Unterschüpfer neben der Neugier auf die brandneue Strecke auch die Tatsache bewogen, dass ein Teil der Teilnahmegebühren der Veranstaltung einem guten Zweck zugeht.

So erhalten der ambulante Kinder- und Jugendhospizdienst „Sonnenschein“ und der Verein Wildwasser Würzburg, der von sexueller Gewalt betroffene Frauen und Mädchen berät, jeweils eine Spende.

Insgesamt fünf Läufe standen bei der Veranstaltung auf dem Programm. Den Auftakt machten die Bambini, die eine Runde im Tauberstadion drehten. Bei den restlichen vier Läufen war der Start dann jeweils am Matthias-Grünewald-Gymnasium.

Längere Zwangspause

Nach dem ersten Durchgang gab es allerdings erst einmal eine längere Zwangspause für die Läufer. Petrus zeigte sich nämlich als echter Spielverderber und ließ ein heftiges Gewitter über die Strecke ziehen. Rund 40 Minuten mussten die Läufer in der Turnhalle ausharren, bis sich das Unwetter verzogen hatte und dann zunächst der Schülerlauf über eine Strecke von 1,3 Kilometern losgehen konnte.

Der Start der anschließenden drei Läufe wurde kurzerhand zusammengelegt, nachdem am Horizont schon wieder dunkle Wolken aufzogen.

So gingen die Läufer des Hauptlaufs über 10,3 Kilometer, des Hobbylaufs über 5,1 Kilometer und des Nordic-Walking-Laufs über 5,1 Kilometer gemeinsam an den Start. Die Strecke führte die Läufer von Tauberbischofsheim aus bis nach Dittigheim, über die Tauberbrücke und dann rechts der Tauber zurück bis zur Ziellinie im Tauberstadion.

Als dort die ersten Läufer ankamen, waren sie allerdings bereits pitschnass. Denn schon kurz nach dem Start ging der zweite heftigen Regenschauer des Tages nieder.

Zufriedener Organisator

Organisator Klaus-Dieter Schnabel zeigte sich trotz der Wetterkapriolen zufrieden mit der Premiere des „TBB-Run“. „Mit der Teilnehmerzahl bin ich absolut zufrieden“, sagte Schnabel. So seien beim Haupt- und dem Hobbylauf jeweils mehr als 100 Läufer an den Start gegangen. Nur beim Bambini- und dem Schülerlauf habe es aufgrund der Pfingstferien ein wenig Schwund gegeben.

Gefragt, ob es denn im nächsten Jahr die zweite Auflage des „TBB-Run“ geben werde, sagte der Organisator gegenüber den FN: „Ich gehe davon aus“.

