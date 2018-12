Mix aus Musik und Comedy

Auch im Jahr 2019 gibt es in der Alten Füllerei in Distelhausen wieder eine bunte Mischung aus Musik, Comedy und Kabarett.

Zum dritten Mal dürfen die Zwerchfelle am 30. März bei der von Atze Bauer moderierten Distelhäuser Lachnacht beben. Mit im Boot sind diesmal wieder drei Comedians. Claudia Bill riecht eine gute bühnenreife Story zehn Meilen gegen den Wind. Sie ist Komikerin, Schauspielerin, Verwandlungs- und Sprachkünstlerin und zwar zur gleichen Zeit. Heftige Gefühlsausbrüche werden bei ihr schnell zur urkomischen Episode.

Mit viel Charme und Überraschungen besingt Sven Baumann nach dem Motto „Liebe geht durchs Getriebe“ für mehr gesellschaftliche Anerkennung. Dritter im Bunde ist Henning Schmidtke, der auf der Bühne als Meister des Egoismus ein wahres Feuerwerk entzündet.

Mark‘n‘Simon feiern am 27. April in Distelhausen Bühnenjubiläum. Seit nunmehr 40 Jahren sind sie unterwegs. Der Waliser Mark und der Ire Simon haben in dieser Zeit nichts von ihrer spritzigen Kreativität verloren. Mit einem unerschöpflichen Reservoir an skurrilen Accessoires und Ideen entwickelt das Duo ein Comedyfeuerwerk, das die Lachmuskeln strapaziert. Mit ihrem High-Speed-Rock-Pop-Kabarett bleiben Mark und Simon am Puls der Zeit.

Nach der Sommerpause gibt es am 28. September Kabarett mit Martina Brandl mit ihrem Programm „Schön wieder was mit Sex“. Und da stellt man sich gleich die Frage: „Macht die jetzt schon wieder was mit Sex?“ Natürlich. Und warum auch nicht. Mit neuen Songs, neuen Moves und Geschichten, die wie immer das Leben schrieb. Dabei schafft die mehrfache Kleinkunstpreisträgerin mühelos den Spagat zwischen Blödelei und echter Gesellschaftskritik. .

Am 19. Oktober darf beim 18. Distelhäuser Winterbockanstich mit „Die Balbachtaler“ zünftig mit dem neuen Distelhäuser Winterbock gefeiert werden.

Zum Abschluss gibt es am 9. November A-capella mit den „medlz“ und ihrem „Heimspiel – eine Liebeserklärung an die deutsche Sprache“. In ihrem neuen Programm „Heimspiel“ widmen sich die „medlz“ ausschließlich der deutschen Sprache. Musikalisch wie inhaltlich zeigen sie ihrem Publikum, wie vielfältig diese ist und lassen alte Schlager der Wirtschaftswunderzeit genauso aufleben wie Schillers „Ode an die Freude“ oder Hits von den „Prinzen“, Grönemeyer, „Rammstein“ oder Udo Jürgens, um nur einige zu nennen.

Kurz und bündig: „Deutsche Sprache – schöne Sprache!“ Und das wollen sie an diesem Abend auch unter Beweis stellen.

Das Brauhaus präsentiert zusammen mit der Alten Füllerei im kommenden Jahr drei Krimidinner. Diese finden am Freitag dem 25. Januar und Samstag dem 26. Januar (Mord im Brauhaus) sowie am Samstag, 23. März (Mord in der Promiklinik) statt.

Ein weiteres Highlight ist am 11. und 12. Mai das Distelhäuser Brauereifest. Los geht es am Samstag, 11. Mai, mit einer Trachtenparty. Am Sonntag, 12. Mai, sind mit einem bunten Rahmenprogramm die Pforten der Distelhäuser Brauerei von 11 Uhr bis 18 Uhr geöffnet.

