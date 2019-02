Mix aus spanischer Folklore und Jazz

Tauberbischofsheim.„Von Madrid bis Buenos Aires“ lautet der Titel des Tauberbischofsheimer Schlosskonzerts am Sonntag, 24. März, um 20 Uhr im Rathaussaal. Damit ist stilistisch das Terrain der spanisch verwurzelten Gitarrenmusik abgesteckt, auf welches die Zwillingsbrüder Peter und Zoltan Katona ihre Zuhörer einladen.

Von Spanien bis Argentinien

Spanien und Argentinien waren auch die Lebenswelten der Komponisten des Abends: Isaak Albeniz, Manuel de Falla, Enrique Grenados und Astor Piazzolla, alle aus der Zeit nach 1850, in der die Stile von europäischer Klassik, spanischer und lateinamerikanischer Folklore und Jazz höchst überraschende und mitreißende Verbindungen eingingen.

Die Katona Twins haben durch ihr unübertreffliches Können und ihre einzigartige Bühnenpräsenz die bedeutendsten Konzertsäle der Welt erobert wie die Carnegie Hall in New York, das Concertgebouw in Amsterdam oder die Berliner Philharmonie. Ihr Debüt in der Royal Festival Hall in London wurde von der Times als „unwiderstehlich“ beschrieben.

Vielseitigkeit überrascht

Im Verlauf ihrer steilen Karriere haben sie immer wieder durch ihre Vielseitigkeit und Wandlungsfähigkeit überrascht, welche auch ihrem aktuellen Programm eine unverwechselbare Prägung verleiht.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 15.02.2019