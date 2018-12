Möbel im Wald entsorgt

Tauberbischofsheim.Vermutlich gab es im Raum Tauberbischofsheim bei einer Familie neue Möbel zu Weihnachten. Die alten Polstermöbel wurden daher schlichtweg im Wald in der Nähe des Spielplatzes am Hamberg im Gewann Kützberg entsorgt. Festgestellt wurde die Müllablagerung am Samstagmorgen. Da der Bereich als Laufstrecke beliebt und daher auch stark frequentiert ist, erhofft sich die Polizei Hinweise. Wer die Unbekannten beim Abladen der Möbel gesehen hat oder möglicherweise die Möbel kennt, sollte sich beim Polizeirevier in Tauberbischofsheim, Telefon 09341/810, melden. Bild: Polizei

© Fränkische Nachrichten, Montag, 31.12.2018