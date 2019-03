Impfingen.In Impfingen schnuppert man wieder Theaterluft. Für das Kindertheaterstück „Mordskrawall im Hühnerstall“, das am Samstag und Sonntag, 30. und 31. März, in der Impfinger Turnhalle aufgeführt wird, laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren.

Seit die Bühne aufgebaut wurde, sind nun täglich viele fleißige Helfer damit beschäftigt, die farbenprächtige Kulisse zu gestalten. Der Förderverein für Kindergarten und Grundschule entführt die Zuschauer in diesem Jahr auf den Impfinger Hühnerhof. Damit die Kulissen und Effekte auch richtig funktionieren und gut zur Geltung kommen, wird momentan eifrig gesägt, gebohrt, genäht, gekleistert und gemalt. Die Zuschauer dürfen gespannt sein, denn die Bühnenbauer haben auch in diesem Jahr wieder gekonnt ihre Ideen umgesetzt.

Im Endspurt befinden sich auch die Schauspieler, die täglich proben, um auch die letzten Texthänger zu verbessern.

Der Erlös des Kindertheaters kommt wie auch in den vergangenen Jahren in vollem Umfang dem Impfinger Kindergarten und der Grundschule zugute.

Der Kartenvorverkauf ist bereits in vollem Gange. Wer sich noch Restkarten sichern möchte, kann dies bei Buchhandlung „Schwarz auf Weiß“ und der „Frankenapotheke“ in Tauberbischofsheim sowie bei „Caty’s Schnibbelstube“ in Impfingen oder direkt an der Tageskasse tun.

