Motorradfahrer schwer verletzt

Tauberbischofsheim.Bei einem missglückten Überholmanöver ist ein 28-jähriger Motorradfahrer am Donnerstagnachmittag in Tauberbischofsheim schwer verletzt worden. Der Mann war gegen 15.10 Uhr mit seiner Kawasaki stadtauswärts auf der Mergentheimer Straße unterwegs. Dort wollte er ein Fahrzeug überholen und bemerkte zu spät, dass die Frau am Steuer des vorderen Autos nach links zu einer Tankstelle abbog. Der 28-Jährige versuchte noch zu bremsen, prallte jedoch in die Tür des Chevrolet Matiz. Daraufhin wurde er abgewiesen und flog gegen die Seitenscheibe des Fahrzeugs, wobei er sich schwere Verletzungen zuzog. Ein Rettungswagen brachte den Mann in ein Krankenhaus. Die Fahrerin des Chevrolets blieb unverletzt. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 18.05.2019