Motto lautet wieder „Heiß auf Lesen“

Tauberbischofsheim.Jede Menge Lesespaß in den Sommerferien: Ab dem 13. Juli ist es wieder soweit und die städtische Mediothek beginnt ihren Sommerleseclub „Heiß auf Lesen“ – dieses Jahr zum zehnten Mal. Das Projekt richtet sich an Schüler der Klassen vier bis sechs und ist Dank der Unterstützung der EnBW möglich. Bürgermeister Wolfgang Vockel traf sich dazu in der Mediothek mit Mediotheksleiterin Angelika Benz und Jana Baumstark von der EnBW.

In diesem Jahr wurden rund 110 Bücher zur Aktion eingekauft, für jeden Lesegeschmack und für jede Leselust ist etwas dabei. Zudem gibt es ganz neu eine Kreativaufgabe, analog und digital: Zum Thema Dschungel kann entweder ein Schuhschachtel-Diorama oder ein Stop-Motion-Film gedreht werden. Hier ist auch Teamarbeit möglich, dazu wird in den Sommerferien jeweils ein Workshop angeboten. Am Samstag, 13. Juli, präsentiert die städtische Mediothek zum Start von 10.30 bis 12 Uhr das Angebot im Rahmen der Platzkonzerte auf dem Marktplatz. Interessierte Kinder können sich vor Ort anmelden und auch schon Bücher leihen. Das Einverständnis der Eltern muss allerdings gegeben sein.

Das Abschlussfest der Aktion findet am Freitag, 20. September, im Badischen Hof statt. Gezeigt wird der Film „Wildhexe“.

Wer zwischen 13. Juli und 14. September mindestens drei Bücher gelesen, oder eine Kreativ-Aufgabe bewältigt hat, bekommt die Einladung zum Abschlussfest, eine Urkunde und ein Überraschungsgeschenk.

Zusätzlich nimmt der Leser an einer Verlosung um eine Familienkarte für den Freizeitpark in Tripsdrill teil.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 18.06.2019