„Mr. Judo“ ist seit 50 Jahren im Einsatz

Sodann listete Joachim Fels die herausragenden sportlichen Ergebnisse auf, wobei er besonders die hohe Anzahl von 34 Podestplätzen von Anna-Lena Höcherl, Franziska Höcherl und Mika Norrländer erwähnte. Von den Jugendlichen seien insgesamt 53 Platzierungen erreicht worden. Inzwischen sei auch im Sumo Johanna Schumann national und international sehr erfolgreich, wurde sie doch zweifache deutsche Meisterin und belegte bei den Europameisterschaften den fünften sowie bei den World Games in Breslau den sechsten Rang.

Plätze eins bis drei errangen, wie Joachim Fels weiter erwähnte, in den Altersklassen U 10/U 12 Andreas Fleck., Leon Meyer, Max Meyer, Roman Rudolf, Felicia Scheuerle und Mariella Smid, Mara Noorlander bei der Altersklasse U 15 sowie Vanessa Höcherl bei der Altersklasse U 18.

Als weitere Aktionen nannte Abteilungsleiter Joachim Fels neben dem üblichen Training der Mannschaften unter anderem das Kinderferienprogramm und das Gewaltschutztraining im Sommer sowie den Familien-Sporttag.

Da die Abteilung großen Wert auf eine ständige Weiterbildung und eine Qualitätssicherung lege, habe man auch wieder ein vereinsinternes Fortbildungswochenende durchgeführt. Abschließend dankte Fels allen Trainern, den ehrenamtlichen Betreuern sowie den Eltern für ihren Einsatz.

Über die finanziellen Bewegungen erstattete Schatzmeisterin Vera Braun einen detaillierten Bericht. Die beiden Kassenprüferinnen Gabi Spang und Jeanette Höcherl bescheinigten eine vorbildliche Kassenführung. Dem Antrag auf Entlastung, den Ingo Brudereck stellte, stimmten die Mitglieder einstimmig zu.

Zügig verliefen unter der Wahlleitung des stellvertretenden Vorsitzenden des TSV Tauberbischofsheim, Anthony Richey-Sawyer, die anschließenden Wahlen, bei denen Joachim Fels als Abteilungsleiter, Torsten Zettelmeier als stellvertretender Abteilungsleiter sowie Jeanette Höcherl und Gabi Spang als Kassenprüfer einstimmig wiedergewählt wurden. Für Vera Braun, die 32 Jahre als Schatzmeisterin fungierte und auf eine Wiederwahl verzichtete, sprach die Versammlung Laura Nahm das Vertrauen aus. Abteilungsleiter Joachim Fels bedankte sich bei Vera Braun für ihr beispielhaftes ehrenamtliches Engagement mit einem Präsent.

Ehrungen

Für Bürgermeister Wolfgang Vockel und Abteilungsleiter Joachim Fels bildete die Mitgliederversammlung den gebührenden Rahmen, insgesamt 13 langjährige aktive Mitglieder mit einer Urkunde auszuzeichnen. Geehrt wurden für zehn Jahre Kara Becker, Thomas Fischer, Vanessa Höcherl, für 20 Jahre Andreas Kraft, für 25 Jahre Daniela Himmel, Daniel Schott, für 30 Jahre Jeanette Höcherl, Sonja Seidenspinner, Andrea Smid, für 35 Jahre Vera Braun, für 40 Jahre Dieter König, Dieter Thum und für 45 Jahre Karl-Heinz Mühleck.

Eine besondere Ehrung erfuhr Abteilungsleiter Joachim Fels selbst. Nachdem der stellvertretende Vorsitzende Torsten Zettelmeier dessen immensen Verdienste für seine 50-jährige Aktivität gewürdigt hatte, ehrte er ihn mit der Ehrenurkunde und einem Präsent. (Siehe nebenstehender Bericht).

Der stellvertretende Vorsitzende des TSV Tauberbischofsheim, Anthony Richey-Sawyer, ehrte im Namen des Hauptvereins zusätzlich sieben aktive Mitglieder: Torsten Zettelmeier mit der Verdienstnadel in Silber, Daniela Himmel und Daniel Schott mit der Ehrennadel in Bronze, Vera Braun mit der Verdienstnadel in Gold, Dieter König und Dieter Thum mit der Ehrennadel in Silber sowie Joachim Fels mit der Ehrennadel in Gold.

Beeindruckender Einsatz

Überaus beeindruckend ist der aktive Judo-Lebenslauf von Joachim Fels, wie dessen Stellvertreter Torsten Zettelmeier in seiner Laudatio darlegte : 1968 Eintritt in die 1966 gegründete Judo-Abteilung; 1969 erste Gürtelprüfung zum Gelbgurt; Seit 1970 Trainer der neu gegründeten Jugendgruppe als Orangegurt; 1071 bis 1982 aktiver Kämpfer; 1977 bis 1984 Stellvertretender Abteilungsleiter; seit 1979 Fachverbandsvertreter für Judo im Sportkreis und in der Sportkreis Jugend Tauberbischofsheim; 1980 Erwerb der Lizenz zum Trainer C-Breitensport im Judo; 1983 Ablegen der Prüfung zum 1. Dan (Schwarzgurt); seit 1984 Kyu- und Dan-Prüfer im Badischen Judoverband; seit 1984 Abteilung Judo im TSV Tauberbischofsheim; 1990 bis 2012 Kampfrichter im Badischen Judoverband; seit 1995 Beauftragter für den Schulsportwettbewerb „Jugend trainiert für Olympia“, Fachbereich Judo für den Hohenlohe Kreis und Main-Tauber-Kreis im Regierungsbezirk Stuttgart; seit 1997 Initiator der Gründung der deutsch-ungarischen Partnerschaft mit dem Judo-Club Szekszard im Komitat Tolna; 2002 Erwerb der Lizenz zum Trainer-C-Leistungssport; seit 2005 Vertreter der Fachverbände im geschäftsführenden Vorstand bei der Deutschen Olympischen Gesellschaft, Zweigstelle Odenwald-Neckar; 2008 Initiator der Gründung der deutsch-amerikanischen Partnerschaft mit dem judo-Club Toshi Brandenburg in Kentucky; 2016 Ausbildung und Qualifizierung zum Gewaltschutztrainer in Kooperation mit der Polizeidirektion Heilbronn.

Grußworte

Bürgermeister Wolfgang Vockel würdigte in seinem Grußwort persönlich sowie im Namen des Stadtrates und der gesamten Stadt das vielfältige ehrenamtliche Engagement von Abteilungsleiter Joachim Fels für den Judo-Sport sowie zum Wohl der Kinder und Jugendlichen.

Grüße und Glückwünsche an Joachim Fels verbunden mit dem Dank für seine geleistete Arbeit richteten auch die Vorsitzenden des Judoverbandes Frank Unsold und Wolfgang Drissler. Diesen Glückwünschen schlossen sich auch der Vorsitzende der Sportjugend Matthias Götzelmann und der Sportkreisjugendreferent Michael Geidl an. ck

