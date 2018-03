Musik ist sein Leben

Anzeige

Ab 1956, mit 18 Jahren, studierte der Jubilar am Bayerischen Staatskonservatorium der Musik in Würzburg Operngesang bei Professor Henriette Klink-Schneider, Komposition bei Professor Franz Xaver Lehner und Trompetennebenfach bei Professor Adolf Pfister mit allen dazu gehörenden Nebenfächern.

Ab 1960 floss bei „Jo“ Engert dann das Erlernte in die Arrangements von Liedern und Schlagern für eine Musikband ein. Nachdem er bereits Mitte der 1950-Jahre seine öffentliche Tätigkeit im Bereich Tanzmusik in einer Combo des Matthias-Grünewald-Gymnasiums in Tauberbischofsheim begonnen hatte, gründete er 1960 eine eigene Combo.

Erwähnenswert ist auch von 1947 bis 1994 seine aktive Zeit als Blasmusiker. Er dirigierte während dieser Zeit 22 Jahre Blasorchester und bildete auf verschiedenen Instrumenten über 50 Jungmusiker aus.

Der Jubilar kann auch als Solo- und Chorsänger auf eine 25-jährige aktive Zeit zurückblicken, davon war er drei Jahre am Stadttheater Würzburg im Chorbereich und als zweiter Dirigent berufen.

Breiten Raum seiner aktiven Tätigkeit als Musiker widmete „Jo“ Engert seinen eigenen Kompositionen, beginnend 1960. Bis heute veröffentlichte er sechs CDs und schrieb über 860 Musikstücke unterschiedlicher Genres, die nahezu alle von ihm getextet sind. Die CD1 „Traum der Sterne“ umfasst sechs Liebeslieder mit einer Spielzeit von 30 Minuten. Die CD 5 „Zauberhaftes Taubertal“ beinhaltet 15 Heimatlieder, die Land und Leute von Rothenburg bis Wertheim beschreibt, mit Grundorchester und Paargesang und einer 66-minütigen Spielzeit.

Abwechslungsreich gestaltete sich auch die berufliche Tätigkeit von „Jo“ Engert. Nach seiner Ausbildung als Hochbautechniker arbeitete er zunächst bei verschieden Baufirmen. Nach einem erfolgreichen Ingenieurstudium (FH) war er ab 1980 bis zu seiner Pensionierung 2000 beim Main-Tauber-Kreis für die Betreuung kreiseigener Anlagen verantwortlich.

Neben seinen beruflichen Aktivitäten findet „Jo“ Engert auch noch etwas Zeit, sich ehrenamtlich zu engagieren. So trat er 1970 dem Deutschen Bund für Vogelschutz bei, der inzwischen den Namen Naturschutzbund Deutschland „Nabu“ trägt. Und es ist naheliegend, dass es auch ein Nabu-Lied gibt, das der Jubilar speziell für den Nabu-Ortsverein geschrieben hat.

Seit einigen Jahren ist „Jo“ Engert auch aktives Mitglied beim Heimatverein seiner Heimatgemeinde Dittigheim. So schrieb er vor kurzem unter anderem auch für die geplante 1250-Jahr-Feier eine Homage über die lange Zeit der Besiedlung in Dittigheim. Der Jubilar feiert seinen 80. Geburtstag am heute im Kreis seiner großen Familie. Als Gratulanten werden sich seine Partnerin Edda, die vier Kinder und sieben Enkel mit Familien einfinden. Die Fränkischen Nachrichten schließen sich den sicherlich zahlreichen Glückwünschen an. ck

Mittwoch, 14.03.2018