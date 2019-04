Musikalische Parodien und viel Humor

Mark und Simon begeisterten mit ihrem Programm „The Best of 40 Jahre“ die Besucher in der Alten Füllerei in Distelhausen.

Distelhausen. Seit 40 Jahren begeistern Mark und Simon ihr Publikum mit Musik und Gags am laufenden Band – auch heute verstehen sie es noch bestens, für gute Laune zu sorgen. Mit ihrem Jubiläumsprogramm schickten die Beiden die Besucher der Alten Füllerei nun auf eine musikalische Reise mit viel Humor.

Mit Smileys „getarnt“ kamen Mark und Simon auf die Distelhäuser Bühne, die sie erstmals 2002 betraten. Humorvoll teilten sie den Besuchern der Veranstaltung mit, dass sie ganz unten angefangen haben und sich dort auch wohl fühlen. Mit einem Lied aus den Sixties von Simon und Garfunkel und einer „Unterweisung des Publikums“ begann der unterhaltsame mit viel Humor gespickte Abend in Distelhausen.

Bei einem Waliser und einem Iren darf natürlich auch die typisch irische Musik nicht fehlen und die gab es mit einem Kobold im nationalen irischen Grün mit dem Gassenhauer „Irish Rover“ und irischen Tanzeinlagen.

Etwas „Wertvolles“ hatten Mark und Simon auch mitgebracht: Das Hirn von Donald Trump. Und was macht dieses so wertvoll? Die Antwort hatten die Beiden schnell parat: „Es ist fast ungebraucht“ und diese Aussage löste natürlich so manche Lachsalve aus.

Als Europäer interessieren sich Mark und Simon natürlich auch für den „Brexit“ und die Trennungsängste zwischen „Great Britain“ und dem guten alten Europa und dafür hatten sie auch das passsende Liedgut mit einigen Gags parat.

Mark und Simon lieben DSDS und da ganz besonders „den Dieter“, der gerne „Süßes von der Lila Kuh“ mag. Ein Gast aus Asien war auch zur Jubiläumsshow gekommen – Elvis Press Lee – ein Verwandter von Bruce Lee, der mit immer länger werdenden Armen zum Vergnügen des Publikums „Kung Fu Fighting“ sang. Sogar ein Minion war als Gast auf der Bühne und verlangte seine Bananas.

Nach einer kurzen Pause ging es schwungvoll in die zweite Runde des lustigen Jubiläumsprogramms. Zunächst wurde erst einmal das „Ausflipping“ geübt und dabei half ein Schild mit der gleichen Aufschrift. Mit Hits wie „Sweet Caroline“, Zwei Mädchen aus Germany“ und „Ein Stern, der deinen Namen trägt“ wurde die Mitsingrunde eingeläutet. Natürlich gab es dazu den passenden Humor und diesmal „auf Kosten“ der Österreicher – das kam natürlich gut an.

Der Film „Bohemian Rhapsody“ über die Band Queen mit ihrem unvergessenen Frontmann Freddie Mercury war 2018 ein erfolgreicher Streifen – auch ihn parodierte Mark mit wirbelndem Schnauzer köstlich.

Die Rolling Stones haben es den Beiden ebenfalls angetan und hier parodierten die Beiden Mick Jagger und Keith Richards. Das Markenzeichen der Stones, die Zunge, kam hierbei zum besonderen Einsatz – einfach herrlich anzusehen. Einen Ausflug in die deutsche Schlagerszene gab es mit dem selbstverliebten Schlagersänger Howard Chippendale, dem die Herzen der Frauen einfach nur so zufliegen.

Zu den Paradenummern von Mark und Simon gehört die Parodie mit Cat Stevens und Joe Cocker. Bei „Can‘t buy a little help from my friends“ gab es so manche Lachsalve im Saal. Der britische Sänger und Songwriter Ed Sheeran begeistert mit seinen Songs – auch hier hatten Mark und Simon eine tolle Parodie parat und dabei gab es noch eine schräge Zulage, denn als Begleitung kam auch noch der Pumuckl mit seinem roten Schopf dazu.

Mit dem Beach Boys Hit „Barbara Ann“ und „Mull of Kintyre“ von den Wings sorgten die Beiden für weitere Lieder zum Mitsingen.

Am Ende der Show ging es dann „back to the roots“ – als Straßensänger hatten Mark und Simon vor 40 Jahren begonnen und unplugged endete auch der tolle Abend in Distelhausen mit stürmischem Beifall vom durchweg begeisterten Publikum.

