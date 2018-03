Musikalische Reise von Pop bis Klassik

Anzeige

So begann der Abend zunächst mit Leni Uhl, die passend zum aktuellen Wetter „Schlittenfahrt“ und „Schneemännerspaziergang“ von M. P. Heller am Klavier zum Besten gab. Danach folgte Loriel Fleming mit einer Ballade in C-Moll von F. Burgmüller und Alexandra Petras mit zwei heiteren Spielweisen von D. Kabalewsky.

Weiter ging es mit dem Gitarristen Lars Craciunescu mit einer Gigue in A-Moll und Michelle Fleming am Klavier mit der Notturno op. 54 Nr. 4. Den klassischen Teil beendeten dann Michael Stolz mit „April“ von Tschaikowsky sowie Annika Größlein mit zwei Stücken von Beethoven.

Der moderne Abschnitt des Programms begann mit Abiturientin Hannah Lippert, die mit ihrer kräftigen Stimme eine Akustikversion des bekannten Hits „If I ain’t got you“ von Alicia Keys vortrug. Rhythmisch wurde es dann im Anschluss mit den Drummern Johannes Mayer und David Thoma mit zwei Stücken am Schlagzeug von G. Bomhof und M. Goldenberg.

Die abwechslungsreiche Zusammenstellung des Abends endete mit dem gelungenen Auftritt der Schüler-Rockband mit Muriel Withopf (Gesang), Sören Hepp (E-Gitarre), Lukas Wamser (E-Bass) und David Thoma am Schlagzeug, mit den Stücken „Californication“ der „Red Hot Chili Peppers“ und „American Idiot“ von „Green Day“.

Die mitwirkenden Schülerinnen und Schüler gehören zu den Musikklassen von Victoria Pohl, Natali Krasnoperowa, Harald Hilpert, Gereon Rodriguez und Oliver Trahndoff. Musikschulleiter Johannes Wienand dankte allen Mitwirkenden, die an diesem Abend teilweise sogar das erste Mal auf einer größeren Bühne vorgespielt hatten. „Dafür meine große Hochachtung“, so Wienand.

Dem Dank an die Lehrer für die Vorbereitung schloss sich die Ankündigung für den Tag der offenen Tür der Musikschule an, der am 22. April stattfindet.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 27.03.2018