Musikalischer Blick über den Tellerrand

Das Konzert des Projektchors „Sing Afrika“ am Sonntag in der Dittwarer Kirche umfasste 13 afrikanische Lieder.

Dittwar. Ein kleines Jubiläum durfte am Sonntag in der Pfarrkirche „Sankt Laurentius“ in Dittwar gefeiert werden. Zum zehnten Mal veranstaltete der Projektchor „Sing Afrika“ ein Konzert. Nach einem anstrengenden Probenwochenende von Freitag bis Sonntag mit insgesamt 16 Stunden Proben wurden 13 afrikanische Lieder, darunter viele neu erlernte, dem Publikum vorgestellt.

der Chor begann den Auftritt mit dem Lied „Uyai mose“ (Come all you people) von Alexander Gondo, ein Lied zum Lob und Preis Gottes. Anschließend hieß die Dirigentin Edith Lang-Kraft, die auch die einzelnen Lieder jeweils vorstellte, die Anwesenden in den gut gefüllten Kirchenbänken willkommen. Sie erinnerte an das erste Konzert vor zehn Jahren mit einer Anzahl von 35 Sängern, die inzwischen auf 71 angestiegen ist, an inzwischen 160 Teilnehmer, die in den Jahren teilgenommen haben und 51 Lieder aus Südafrika, Namibia, Botswana, Lesotho, Swasiland und Simbabwe, die in den Proben gelernt wurden.

Anschließend ging es weiter mit dem Stück „Mmino“, was in der Sprache der Zulu „Musik“ bedeutet. Es ist ein Lob an die Musik und an Gott, in dem auch der Name des Projektchores versteckt wurde. Das südafrikanische Traditional wurde von Thabang Mokoena und Eva Buckmann bearbeitet.

Danach folgten die Lieder „Hare Khub di“ vom Volk der Nama. Ihre Sprache, früher abwertend als „Hottentotten-Sprache“ bezeichnet, enthält eine Vielzahl unterschiedlicher Klicklaute, die für Europäer echte Zungenbrecher darstellen. Der Chor benutzte daher eine „entschärfte“ und zungenschonende Aussprache für diesen geistlichen Choral.

Es folgte „Ti mama“, ein Ruf der Gemeinde nach Jesus. Auch bei diesem Stück handelt es sich um ein Traditional der Nama. Weiter ging es mit dem Choral „Ndikhokhele Bawo“, ein meditativer Choral. in dem die Gemeinde ihre Bitte und ihren Dank an Gott vorbringt. In diesem Stück hatte Michaela Lang einen mit viel Applaus bedachten, lebhaften Soloauftritt.

Bei dem Lied „Nkosi yam“, das als nächstes zum Vortrag gebracht wurde, handelt es sich um einen Gospel der tiefgläubigen südafrikanischen Bevölkerung, in dem sie ihre Liebe zu Gott zum Ausdruck bringen. Die Bearbeitung stammt wie bei Mmino von Mokoena und Buchmann.

Danach schlug der Chor einen kleinen Bogen zu den Bantu-Völkern der Sotho, die in Südafrika, Botswana und Lesotho leben. „Hona jwale“ ist ein wunderschönes Liebeslied, in dem die Sehnsucht nach dem geliebten Menschen in lebhafter und rhythmischer Weise besungen wird. Daran schloss sich „Senzenina“ an, in dem Silke Hoffmann einen sehr eindrucksvollen Soloauftritt hatte, der zurecht vom Publikum mit besonderem Applaus bedacht wurde. Dieses Lied aus der Zeit der Apartheit stellt die Frage nach dem Grund für die Unterdrückung der Schwarzen in der damaligen Zeit.

Daraufhin folgte „Bawo Thixo somandla“ von Archibald Arnold Mxolisi Matyila. Zu dem Text gibt es verschiedene Überlieferungen, vor allem aber soll das Lied Mut machen in der häufig ausweglosen Situation der schwarzen Bevölkerung.

Das nächste Lied „Woza Nkosi“ war ein schwungvolles Traditional in der Sprache der Zulu, das zum gemeinsamen Beten und Singen einlädt. Die Musik dazu stammt von Micha Keding. Anschließend folgte „Hamba khale“, ebenfalls ein Zulu-Traditional mit der Musik von Markus Detterbeck. Mit den Worten dieses Liedes werden eindrucksvoll gute Wünsche beim Abschied mitgegeben.

Der Ausdruck „Hamba khale“ dient heute in Südafrika als Grußformel beim Abschied.

Den Abschluss des Konzertes bildete traditionell die Nationalhymne der Republik Südafrika, „Nkosi sikelel’ iAfrika“ von Enoch Sontonga. Dieses Lied wurde schon vor über 100 Jahren populär und zählt zum festen Repertoire der südafrikanischen Chormusik.

Anschließend lobte der stellvertretende Chorleiter Manfred Bystricky bei Edith Lang-Kraft herzlich für die erfolgreiche Arbeit an diesem Chorwochenende. Er gab seiner Hoffnung Ausdruck, auch im nächsten Jahr wieder eine solche Veranstaltung mit Liedern aus Afrika und einem dann noch größeren Chor veranstalten zu können.

Aufgrund des starken und anhaltenden Applauses wurden dann noch zwei Zugaben gegeben. Als erstes wurde nochmals „Hona jwale“ vorgetragen. Dann schloss sich das letzte Lied „Malaisha“ von Miriam Makeba an, in dem Holger Steiger und Herbert Leitner einen gelungenen Solopart vortrugen. Zu den Klängen dieses Liedes zog der Chor aus der Kirche aus und verabschiedete die Besucher musikalisch im Freien. Die Reaktion der Besucher zeigte deutlich, dass die harte Arbeit an diesem Wochenende sich für den Chor gelohnt hat. ham

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 19.03.2019