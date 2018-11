Musikalisches Zeichen gegen Krieg

Zum „Tag des Friedens“ fand in der Stadtkirche St. Martin in Tauberbischofsheim in Kooperation mit dem Verein für Hospiz und Lebensbegleitung ein Konzertabend statt.

Tauberbischofsheim/Epplingen. Der Gesangverein Epplingen unter seiner Dirigentin Brigitta Meuser gestaltete den Abend zusammen mit der Sopranistin Andrea Reiss, Simone Werner an der Querflöte und Michael Meuser an Orgel und Piano.

Brigitta Meuser erinnerte an den Beginn des Dreißigjährigen Krieges 1618 bis hin ins Jahr 1918 als der Erste Weltkrieg zu Ende ging. Dieser sei durch viele Faktoren beschleunigt, durch andere wiederum verzögert worden. Im Gedenken an das Ende des Ersten Weltkriegs hob sie hervor, wie wichtig Erinnerungsarbeit und gleichzeitige Friedenspädagogik ist. Dies stärke das Bewusstsein der Menschen in der heutigen Zeit für den Frieden

Vor hundert Jahren endete der Erste Weltkrieg, hinterließ ungeheure Zerstörung, einen zerrütteten Kontinent und einen zerbrechlichen Frieden. Heute in einem vergleichsweise friedlichen Europa scheint dies weit weg. Gerade viele Jüngere würden nur Friedenszeiten und offene Grenzen kennen. Doch neue und alte Konflikte in und um Europa zeigten: Geschichte(n) von Krieg und Frieden, Zerstörung und Flucht – das sei noch immer oder wieder aktuell. Sie begegnen gerade jungen Menschen, die hierbei besonders angesprochen sind.

Der Sängerbund Epplingen hatte mit Dirigentin Meuser viele Probestunden damit verbracht, um ein solch virtuoses und stilvolles Konzert bekannter Interpreten und Komponisten zu diesem besonderen Anlass zu erarbeiten. Ein spannendes, anspruchsvolles, musikalisches Programm war es was die „Musica sacra“ den Besuchern an diesem Abend vortrug, beginnend mit Felix Mendelssohn Bartholdy mit dem passenden Stück: „Verleih uns Frieden“, gefolgt von einem Solo mit Andrea Reiss: „Wie viele Straßen“. Thomas Quast hat in seinem vertonten Songtext „Singt Gott, der die Waffen streckt“, all das Schicksal hineininterpretiert, was man hier mit Hilfe von Gott bewältigen kann. Zwei romantische Musikstücke von Gabriel Fauré mit Orgelbegleitung von Michael Meuser und Querflöte mit Simone Werne reihten die Epplinger gefühlvoll in das Programm ein.

Besonders die neueren, zum Teil schweren Stücke waren es, die die Epplinger Sängerinnen und Sänger klangvoll schön mit ihren klaren Stimmen von Sopran, Alt, Tenor und Bass darboten.

In der Kirche mit seiner besonderen Akustik hinterließen „Ich schenke Euch Frieden“ und bei „Du gibst mit Kraft“ besonderen Eindruck. Mit „Imagine“ von John Lennon stadn auch ein Pop-Song auf dem Programm, ehe die Schlussteile von „Lobet Gott nicht nur mit Tönen“ und das Lied des Komponisten Thomas Quast: „Keinen Tag soll es geben, an dem du sagen musst, niemand ist da der mir die Hände reicht“ zum Vortrag kamen.

Großen und berechtigten Beifall durften alle Künstler am Ende vom Publikum entgegennehmen, Ein gelungener Abend . wahe

