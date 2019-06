Musikkapelle feiert runden Geburtstag

Distelhausen.Die Musikkapelle Distelhausen feiert an diesem Wochenende ihr 90-jähriges Bestehen im Rahmen der Distelhäuser Pfingsttage. Anlässlich dieses Ehrenfestes gibt es am Sonntag um 13.30 Uhr einen großen Festzug durch Distelhausen, beginnend in der Torgartenstraße. Angeführt von den Festdamen werden zahlreiche befreundete Kapellen und Vereine daran teilnehmen. Das Bild zeigt die Kapelle im Jubiläumsjahr mit Ehrenmitgliedern und Jungmusikern. Bild: Musikkapelle Distelhausen

