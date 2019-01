Musikverein spielt für guten Zweck

Tauberbischofsheim.Die katholische Kirchengemeinde Tauberbischofsheim veranstaltet mit dem Musikverein Schweinberg am morgigen Sonntag um 18 Uhr in der Bonifatiuskirche in Tauberbischofsheim ein Benefizkonzert zu Gunsten von „Netzwerk Familie“. Das Orchester unter musikalischer Leitung von Luk Murphy präsentiert Ausschnitte aus seinem Jahreskonzert vom Dezember 2018 sowie weitere Musikstücke. Die Zuhörenden erwartet ein abwechslungsreiches und kurzweiliges Programm, das von klassischer Kirchenmusik bis hin zu Filmmusik und Musicals reicht.

Die Einnahmen aus dem Konzert gehen zu gleichen Teilen an das Projekt „Netzwerk Familie“ und den Musikverein Schweinberg. Als generationenübergreifende und interkulturelle Anlaufstelle für Familien bietet das Netzwerk kompetente Beratung sowie Information in den Bereichen Betreuung, Bildung, Erziehung und Freizeitgestaltung. Das „Netzwerk Familie“ leistet einen wichtigen Beitrag zum sozialen und kulturellen Leben in Tauberbischofsheim.

Gleichzeitig ist es eine Antwort auf veränderte gesellschaftliche Strukturen, mit denen sich Familien heute zunehmend konfrontiert sehen. Der Caritasverband im Tauberkreis ist Träger des Netzwerks Familie. Sechs Kooperationspartner begleiten das Netzwerk in einem eigens dafür eingerichteten Beirat. Statt Eintritt sind Spenden zu Gunsten von Netzwerk Familie und der Jugendarbeit im Musikverein erwünscht.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 19.01.2019