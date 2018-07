Nacht bei der Polizei verbracht

Anzeige

Tauberbischofsheim.Nach einer körperlichen Auseinandersetzung im Bereich der Dr.-Ulrich-Straße in Tauberbischofsheim am Sonntag gegen 3 Uhr flüchtete der mutmaßliche Täter nach Hause. Zeugen verfolgten ihn und teilten der Polizei die Wohnanschrift mit. Der Mann wurde dort vorläufig festgenommen. Noch im Haus fing der mutmaßliche Schläger an, sich gegen die Maßnahmen der Polizei zu widersetzen, so dass die Beamten den Mann mit Nachdruck aufs Revier bringen mussten. Dort beruhigte sich der Tatverdächtige nicht und beschädigte noch die Zelle des Polizeireviers. Die restliche Nacht verbrachte der deutlich alkoholisierte Mann auf Anordnung eines Richters dort.