„Nacht der Musicals“ in Tauberbischofsheim zu erleben

Tauberbischofsheim.Eine „Nacht der Musicals“ findet am Montag, 25. Februar, um 20 Uhr in der Tauberbischofsheimer Stadthalle statt. In einer über zweistündigen Show werden die größten Highlights der Musical-Topseller präsentiert. Den Darstellern gelingt es, ein Medley namenhafter Hits wie „Totale Finsternis“ aus Tanz der Vampire, „Eye of the tiger“ aus Rocky, „Mondlicht“ aus Cats und vielen weiteren Musicals zu performen und für Gänsehautmomente im Zuschauerraum zu sorgen. Auch werden Songs wie „Der letzte Tanz“ aus Elisabeth oder „Er lebt in dir“ aus König der Löwen präsentiert. Original-Darsteller und Top-Solisten der Szene bieten an einem einzigen Abend eine Zeitreise durch über 50 Jahre Musical-Geschichte. Dabei verschmelzen die modernen Lieder zu einer untrennbaren Einheit mit den zeitlosen Klassikern. Profi-Tänzer unterstützen die Sänger und bieten beste Unterhaltung auf höchstem Niveau. Farbenprächtige Kostüme, akrobatische Tanzeinlagen und eindrucksvolle Videoprojektionen untermalen die einzelnen Darbietungen und entführen den Zuschauer in die fantastische Welt der Musicals. Eintrittskarten gibt es in den Kundenforen der Fränkischen Nachrichten. Bild: Nadia Gentile

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 11.01.2019