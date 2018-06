Nachwuchs überzeugte Prüfer

Anzeige

Tauberbischofsheim.Es war eine tolle Prüfung in der Grundschule am Schloß. War der Termin durch das Großereignis Kataspezial auch etwas verspätet, zeigten alle Kandidaten außergewöhnlich gute Leistungen.

Egal ob sie sich noch in den vereinsinternen Halbfarben messen mussten oder schon die vollfarbenen Gürtel des Verbandes erstritten. Egal ob sie in der Minigruppe in Distelhausen trainieren oder in der Kindergruppe in Tauberbischofsheim. Alle überraschten sie den Prüfer, der in gewohnter Weise der Cheftrainer der Abteilung, Schlatt (6. Dan), selbst war. Und jener ist erwartungsgemäß streng und fordernd. Da war wieder Spannung angesagt.

Hier durften die Kinder ihr Können zeigen und in gewohnter Weise wurde bei den „Kämpfern“ alle drei Sektionen des Karate, die Kata (Form), die Grundschultechniken und der Partner-Kampf vom Prüfer gefordert. Darüberhinaus galt es bei theoretischen Fragen und einem Kraft- und Koordinationstest zu bestehen.