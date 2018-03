Nachwuchsbereich bleibt das Sorgenkind der Handballer

Anzeige

Großes Arbeitspensum

Nach dem Gedenken an die im vergangenen Jahr verstorbenen Mitglieder folgte der Geschäftsbericht von Schriftführerin Ute König. Sie ließ das Vereinsjahr noch einmal Revue passieren und erwähnte dabei Veranstaltungen wie den Kappenabend, Kinderfastnacht, K.I.T.- und „Harder Than Steel“ Festival, Ferienprogramm, Kesselfleisch- und Fischessen, Hausmacher- und Suppenabend, den Bayerischen Bierabend, das Sommernachtsfest der Handballer, das Zumba-Event für einen wohltätigen Zweck, die Jahresabschlussfeier, sowie das Mitwirken beim Weihnachtsmarkt der Dittigheimer Vereine. Aushängeschild des Turnvereins bleibt weiterhin der Handballsport. Abteilungsleiter Dirk Wagner präsentierte eine durchaus erfolgreiche Bilanz. Er wies aber auch auf vielfältige Probleme, gerade im Jugendbereich hin. Um das erreichte Niveau zu halten, wird es trotz großer Unterstützung immer schwieriger, genügend geeignete Mitstreiter zu finden.

Sorgen bereite auch der Spielermangel in verschiedenen Jugendmannschaften, dem nur durch vermehrte Bildung von Spielgemeinschaften gegengesteuert werden könne.

Auf dieser Schiene arbeite die HSG Dittigheim/Tauberbischofsheim seit Jahren eng mit den Nachbarvereinen zusammen. So bildete man im weiblichen Jugendbereich zusammen mit der HG Königshofen/Sachsenflur und dem TV Bad Mergentheim die JSG Taubertal. Im männlichen Jugendbereich erfolgte ein Zusammenschluss mit der HG Königshofen/Sachsenflur und dem TV Hardheim zur JSG Tauberfranken.

Ehrenamtliche gesucht

Mit Manuela Schulze, Sabrina Dittmann, Franzi Lang, Carlo Hartnagel, Nick Mayer, Tizian Hartmann, Erik Kordmann, Pascal Gärtner und Helmut Kordmann stellt die HSG eine ganze Reihe Übungsleiter. Doch der Arbeitsaufwand für die einzelnen Teams wird nicht geringer. Trainer, Betreuer, Schiedsrichter sowie mithelfende Eltern werden hier ständig gebraucht und gesucht.

Im Frauenbereich haben sich die Handballerinnen der HSG mit Spielerinnen aus Bad Mergentheim zur HSG Taubertal zusammengeschlossen.

Personelle Planungen laufen

Das Team geht in der Bezirksliga Heilbronn/Franken auf Punktejagd und rangiert aktuell mit 16:8 Zählern auf Platz fünf der Tabelle.

Die 1. Männermannschaft hat den Klassenerhalt in der neu gebildeten Verbandsliga am Ende der letzten Saison mit etwas Glück gerade noch geschafft. Aktuell steht das Team von Trainer Martin Keupp auf einem Abstiegsplatz, doch noch kann die Klasse aus eigener Kraft gehalten werden.

Unabhängig vom Saisonausgang laufen die personellen Planungen für die kommende Runde bereits auf Hochtouren. Einige ältere Spieler werden wohl ihre aktive Laufbahn beenden. Die Verantwortlichen der HSG sind dennoch auf gutem Weg, wieder eine schlagkräftige Truppe zusammen zu stellen.

Recht erfolgreich agiert die 2. Männermannschaft der HSG. Hier hat Trainer Erik Kordmann mit einer guten Mischung aus jungen und älteren Spielern eine erfolgreiche Truppe geformt, die in der Kreisliga A aktuell auf Platz zwei rangiert und noch alle Chancen auf die Meisterschaft und den Aufstieg in die Bezirksklasse besitzt.

Am Ende seiner Ausführungen dankte Dirk Wagner allen, die aktiv in der Abteilung mitarbeiten. Gleichzeitig ging sein Appell an die Vereinsmitglieder, sich in Zukunft noch zahlreicher und intensiver für den Handballsport zu engagieren.

Der stellvertretende Abteilungsleiter Elmar Schmieg ging kurz auf die Aktivitäten der Angler ein. Neben dem Reinigen der Tauberufer, den verschiedenen Fischeinsätzen, dem An- und Abangeln und dem Aalnachtangeln fand auch wieder das Forellenessen im Vereinszimmer statt. Die Hauptaufgabe der Abteilung besteht weiterhin darin, das Fischwasser waidgerecht und umweltschonend zu bewirtschaften.

Dass der Verein auch im abgelaufenen Jahr gut gewirtschaftet hat, zeigten die Kassenberichte von Carsten Zeiner (Wirtschaftskasse), Ulrike Schneider (Sportkasse) und Dieter Reichert (Kasse HSG). Die beiden Kassenprüfer Dieter Faulhaber und Wolfgang Maier bescheinigten allen drei Kassenführern eine einwandfreie und übersichtliche Arbeit.

Neuwahlen

Die Entlastung des Vorstands beantragte Ortsvorsteher Elmar Hilbert vor. Er würdigte die Arbeit der Vereinsfunktionäre und dankte den ehrenamtlichen Mitarbeitern für ihren Einsatz. Anschließend führte er die turnusgemäß anstehenden Neuwahlen durch, die alle einstimmig erfolgten.

Gewählt wurden die Kassenwartin Sportkasse, Ulrike Schneider, sowie die beiden stellvertretenden Vorsitzenden Karsten Irmer und Stefan Popp.

Den Schlusspunkt unter die harmonisch verlaufene Versammlung setzten die Mitglieder selbst mit dem gemeinsam gesungenen Handballer Lied: „Wenn Grün-Weiß-Grün nach auswärts zieht . . .“ bf

© Fränkische Nachrichten, Montag, 12.03.2018