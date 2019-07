Nadine Vollrath schaffte Notendurchschnitt von 1,2

Tauberbischofsheim.An der Kaufmännischen Schule Tauberbischofsheim haben in diesem Schuljahr 42 Schüler des Berufskollegs I mit der Profilrichtung „Datenverarbeitung“ ihren Abschluss erreicht. Von ihren Klassenlehrern German Zipf und Gunther Mulz bekamen die Prüflinge letzte Woche ihre Zeugnisse überreicht.

Während des vergangenen Schuljahres haben sie sich aufbauend auf ihrer Mittleren Reife neben den allgemeinbildenden Kenntnissen auch Grundlagen wirtschaftlichen Wissens in mehreren betriebswirtschaftlichen Fächern angeeignet. Dieses wurde praxisnah im Rahmen einer Übungsfirma beziehnungsweise im Fach Geschäftsprozesse sowie in Informatik vertieft.

Speziell im Rahmen der Übungsfirma mussten sie, wie im Büro eines echten Handelsunternehmens, arbeiten. So lernten sie, sich selbstständig zu organisieren und Verantwortung für ihr Tun zu übernehmen. Mit ihrem Abschluss können die Absolventen des Berufskollegs I in das Berufsleben eintreten oder aber bei einem guten Abschluss am Berufskolleg II die Fachhochschulreife erarbeiten.

Für besondere Leistungen erhielten einen Preis oder ein Lob:

Preis: Nadine Vollrath mit dem Notendurchschnitt von 1,2.

Lob: Jonas Acar, Katharina Glock, Gianluca Grullini und Leon Koppitz.

Die erfolgreichen Schüler im Überblick: Klasse BKID1 (Klassenlehrer: German Zipf): Jonas Acar (Lob), Emre Aydemir, Evelyn Baus, Denis Corovic, Maya Eisenhauer, Miyase Erciyas, Katharina Glock (Lob), Asli Gönen, Meike Götzelmann, Milena Göz, Gianluca Grullini (Lob), Anthony Hildenbrand, Luisa Hofmann, Julian Janson, Alicia Kraft, Lea Lippert, Alicia Marko, Stefanie Mayer, Jessica Poslowsky, Emily Röckert, Marcel Schander, Nena-Michelle Schick, Marie Luise Standke, Yalcin Uras, Sandra Vegele

Klasse BKID2 (Klassenlehrer: Gunther Mulz):

Luca Ausmeier, David Balta, Arwen Borowiak, Nico Daines, Melanie Halk, Julian Hummel, Joshua Kahl, Leon Koppitz (Lob), Philipp Krämer, Mariella Michel, Leon Pllana, Christopher Riechel, Melanie Ringelmann, Chiara Rhode, Simon Schäfer, Melanie Specht Nadine Vollrath (Preis).

