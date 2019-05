Nächste Station in Hochhausen

Tauberbischofsheim.Etwas besonderes hat sich die katholische Seelsorgeeinheit Tauberbischofsheim einfallen lassen: Die Kapellentour. Es gibt bekanntlich außer den Kirchen eine Reihe „geprägter Orte“ in den jeweiligen Gemeinden der Seelsorgeeinheit. Dazu gehören Kapellen, Kreuze und Bildstöcke. Deshalb werden in den kommenden Wochen die Werktagsgottesdienste ausnahmsweise nicht in der Kirche, sondern an den Stationen der Kapellentour gefeiert werden. Auf diese Weise sollen diese Gedenkstätten in Erinnerung gerufen werden.

Wer eine Mitfahrgelegenheit benötigt, kann sich gerne im Pfarrbüro melden. Bereits die erste „Station“ an der Laurentiuskapelle in Tauberbischofsheim war gut besucht. An diesem Mittwoch, 22. Mai, geht es um 18.30 Uhr in Hochhausen in der Friedhofskapelle mit einer Eucharistiefeier weiter.

Am Dienstag, 28. Mai geht es nach Impfingen zur Friedhofskapelle, am Freitag, 7. Juni nach Dittwar zur Kreuzkapelle, am Dienstag, 9. Juli, zur Stammbergkapelle, am Donnerstag, 18. Juli, nach Dienstadt zur Mariengrotte bei der Kirche, am Mittwoch, 24. Juli, nach Dittigheim zur Friedhofskapelle und am Dienstag, 23. Juli, zur Distelhäuser Wolfgangskapelle. bk

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 22.05.2019