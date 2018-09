Närrische Stimmung

Tauberbischofsheim.Das Jugendhaus veranstaltete seine Faschingsparty als fünftes Samstags-Event. Die Partygäste waren überwiegend verkleidet und geschminkt. So fiel die Entscheidung bei der Kostümprämierung schwer und es musste eine Stichwahl um den dritten Platz her. In geheimer Wahl siegte Kleopatra vor einem Marienkäfer mit einer Stimme Vorsprung und Atze Schröder wurde im zweiten Wahlgang

...