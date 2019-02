„Närrisches Völkchen“ gut unterhalten

TAUBERBISCHOFSHEIM.Die Kolpingsfamilie Tauberbischofsheim, die inhaltlich für religiöse, gesellschaftspolitische und gesellige Themen ihrer Jahresprogramme bekannt ist, veranstaltete im Winfriedheim für ihre Mitglieder und Gäste den traditionellen Kappenabend. In Versform begrüßte Georg Maluck das „närrische Völkchen“, unter ihnen auch Kolpingpräses, Kooperator Pater Kasimir Fieden.

Der Abend begann mit einem gemeinsamen Essen. Ehrenmitglied Klaus Seitz am Akkordeon sorgte für musikalische Stimmung, einschließlich der erforderlichen Schunkelrunden. In dem Lied „Der Hammerschmied“, wurde in sieben Strophen besungen, was Gesellen tun und was sie bewegt. Den Reigen lustiger Vorträge eröffnete Paul Treu mit der Frage „Was ist Politik?“ Hierbei ging es darum, dass die große Politik im Grunde auch nichts anderes sei, wie Politik und Macht in kleinen Familienverhältnissen.

Ein Höhepunkt war der wortwitzige Vortrag von Dr. Wolfgang Hänle „Vom Jurist zum Pianist, hoffentlich wird das kein Mist“, wobei er sich selbst auf die Schippe nahm. Er beschrieb, wie er sich alle Paragrafen aus dem Kopf geputzt habe und die dann entstandene Lücke, dank seiner „Inkompetenzkompensationskompetenz“ durch seine Hinwendung zur Musik zu schließen begonnen habe. Dabei stellte er alle wichtigen Instrumente vor und kam dann zu dem Schluss, „der Instrumente größte Zier, sei wohl das Klavier“. Zum Schluss kündigte er an, ein Stück vorzuspielen, an dem er drei Jahre geübt habe, spielte dann aber zur Überraschung aller lediglich den Kammerton „A“ und stellte befriedigt fest, nun den guten Ton gefunden zu haben.

Nach dem gemeinsam mit bekannter Melodie gesungenen Lied „Bei dem stimmt was nicht…“ , strapazierten die anschließend kostümiert auftretenden Klaus Seitz und Georg Maluck die Lachmuskeln der Anwesenden. Sie spielten gekonnt die Personen „Frau Posposchil“ und „Frau Hawlitschek“, die sich über Krankheiten unterhielten, wie Ohren- und Genickschmerzen sowie Darmerkrankungen und anderen, sich im „unteren Bereich“ befindlichen gesundheitlichen Einschränkungen. Schlussendlich empfahlen sie sich gegenseitig besonders kompetente Fachleute wie „Ohrologen“, „Genickologen“, „Därmatologen“ oder auch „Pischiologen“.

Mit mehreren heiteren Gesängen klang ein gut besuchter Kappenabend aus, mit einem besonderen Dank an Martin Henneberger, der nicht nur für das leibliche Wohl der Teilnehmer, sondern auch für die umfangreichen Vorbereitungstätigkeiten zu dieser Veranstaltung gesorgt hatte.

Die nächste Veranstaltung ist ein religiöser Gesprächsabend zum Thema „Eucharistie“ mit Pater Kasimir Fieden am Dienstag, 19. März, um 19.30 Uhr im Winfriedheim. Kaplan Dominik Albert wird ebenfalls anwesend sein.

