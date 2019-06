Naherholung wird in den Mittelpunkt gerückt

Tauberbischofsheim.Der Tourismusverband „Liebliches Taubertal“ und der Main-Tauber-Kreis werden sich beim Regionaltag am Samstag, 13. Juli, präsentieren. Die Gesamtschau der Region Heilbronn-Franken findet diesmal in Heilbronn statt. Nach den Veranstaltungen 2017 in Külsheim und 2018 in Künzelsau wird diesmal der 22. Regionaltag gefeiert.

„Wir werden auf unsere touristischen Vorzüge mit unseren Rad- und Wanderangeboten sowie der Kultur und den kulinarischen Möglichkeiten setzen“, erklärt Geschäftsführer Jochen Müssig vom Tourismusverband „Liebliches Taubertal“. Der Tourismusverband wird bei seinen Aktivitäten von der Kreisstadt Tauberbischofsheim unterstützt.

Besucher aus dem Neckarraum

Sowohl der Stadt Tauberbischofsheim als auch dem „Lieblichen Taubertal“ ist es ein Anliegen, in Heilbronn vor allem den Naherholungstourismus anzusprechen. Mit den zahlreichen Burgen, Schlössern und Klöstern hat das „Liebliche Taubertal“ viel zu bieten und wird deshalb auch gerne aus dem Neckarraum besucht. „Mit diesen Highlights werden wir auch bei unserem erneuten Engagement beim Regionaltag in Heilbronn überzeugen“, zeigt sich auch Landrat Reinhard Frank als Vorsitzender des Tourismusverbandes zuversichtlich.

Während des Regionaltags wird auf der Veranstaltungsbühne am Kiliansplatz viel Musik und Kultur geboten. Unter anderem spielt die Big Band der Polizei zur Unterhaltung auf. Zudem wurde das Regionaltag-Quiz erneut aufgelegt.

Auch der Main-Tauber-Kreis stellt für die Gewinner dieses Ratespiels Sachpreise zur Verfügung. Der Besuch des Regionaltags in der Innenstadt von Heilbronn kann in diesem Jahr auch mit einem Besuch der Bundesgartenschau verknüpft werden. So lohnt sich eine Anreise doppelt.

Informationen zu Radeln, Wandern, Kultur, Kulinarik und Aktiv gibt es beim Tourismusverband „Liebliches Taubertal“, Gartenstraße 1, 97941 Tauberbischofsheim, Telefon 09341/82-5805 und -5806, E-Mail touristik@liebliches-taubertal.de, oder www.liebliches-taubertal.de im Internet. tlt

