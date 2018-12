Neele Löffelholz heißt die Stadtsiegerin

Tauberbischofsheim.„Also, ihr seid alle zu Recht Schulsieger geworden, denn ihr habt alle ganz toll vorgelesen“, lobte sie Antje Bauer, neben Johannes Benz und Gernot Wamser Mitglied in der Jury, beim Stadtentscheid des Leselöwen-Wettbewerbs. „Leider kann nur eine von euch den ersten Platz bekommen, bedauerte sie dann, „und die Entscheidung ist uns drei nicht leichtgefallen, denn eure Leistungen lagen ganz dicht beieinander.“

Zu Beginn hatten die vier Mädchen, begleitet von daumendrückenden Klassenkameraden und einigen Lehrkräften und Müttern, aus ihren Lieblingsbüchern vorgelesen - so aus „Greg’s Tagebuch“, „Petronella Apfelmus“ oder „Ziemlich beste Schwestern“.

Dann hieß es, einen unbekannten Text zu meistern – eine ganz schöne Herausforderung. Auch wenn dabei mal das eine oder andere etwas schwierige Wort nicht so ganz flüssig über die Lippen kam, haben die Drittklässlerinnen diese „Meisterschaft“ doch hervorragend bewältigt. „Die Karlsson-Kinder“ hatte Martina Wamser, die diesen Lesewettbewerb verantwortet und wie immer liebevoll vorbereitet hatte, dazu ausgesucht und ließ die doch etwas aufgeregten Kinder dann jeweils eine Minute lang vorlesen, genau mit einer Eieruhr gestoppt, damit es auch gerecht zuging.

Dann hatte die Jury die Qual der Wahl. Sieben Kriterien galt es zu berücksichtigen. Hatten die jungen Leserinnen den Text verstanden, ihn gut gestaltet, flüssig und nicht zu leise vorgelesen?

Und dann war endlich die Entscheidung gefallen, die sich die drei Juroren nicht leicht gemacht hatten. Und die wurde dann verkündet, wobei es für die vier Mädchen noch einmal spannend gemacht wurde. „Sollen wir es so machen wie Kai Pflaume, der seine Kandidaten auch immer ein wenig zappeln lässt?“, hieß es dann erst einmal von der Jury, bis es endlich hieß: „Also, einen ganz tollen zwieten Preis bekommt Marija Drasko (Erich-Kästner-Grundschule, Distelhausen), herzlichen Glückwunsch!“ Ebenfalls einen zweiten Preis bekamen Malea Hener (Grundschule Impfingen) und Milla Höpfl (Grundschule am Schloss). Neele Löffelholz (Christian-Morgenstern-Grundschule) schließlich strahlte, als sie den ersten Preis bekam.

„Weil du so bärenstark gelesen hast, bekommst du noch einen Schokobären dazu“, freute sich Martina Wamser mit der Siegerin. Und dann gab es für alle vier einen großen Applaus. Und weil es an diesem Vormittag ums Lesen ging, hatte Martina Wamser Plakate in einer Art Akrostichon gestaltet, mit den fünf Buchstaben, die zeigen, was Lesen so interessant macht, wie Erlebnis, Spaß, Entspannung oder Neues Wissen. Und das werden die vier Leseratten auch selbst wieder erfahren im vielleicht neuen Lieblingsbuch, das sie sich ausgesucht hatten. Denn natürlich hatte Martina Wamser wieder für jede Teilnehmerin am Lesewettbewerb ein Buch mitgebracht. aba

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 12.12.2018