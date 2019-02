Neuauflage bietet Vielzahl an nützlichen Informationen

Tauberbischofsheim.Informativ, aktuell und umfassend – das neue Adressbuch für die Stadt Tauberbischofsheim ist in seiner 13. Auflage ab sofort erhältlich. Thomas Bleicher, Geschäftsführer von Bleicher Medien, überreichte Bürgermeister Wolfgang Vockel das erste druckfrische Exemplar. Nach fünf Jahren liegt jetzt eine Neuauflage in gefälliger und übersichtlicher Darstellung vor.

Auch im digitalen Zeitalter bietet das 186 Seiten starke Nachschlagewerk eine Fülle an Informationen, Daten und Fakten. Das Adressbuch enthält Wissenswertes über Tauberbischofsheim und seine Stadtteile sowie nützliche Hinweise auf öffentliche Einrichtungen, Vereine und Organisationen. Es hilft daher, sich schnell und problemlos in der Stadt zurechtzufinden. Als hilfreiches Nachschlagewerk hat das Adressbuch in vielen Haushalten und Firmen auch heute noch seinen festen Platz.

Der alphabetische Namensteil enthält neben allen Einwohnern, die das 18. Lebensjahr vollendet haben und bei denen kein Sperrvermerk vorliegt, ebenso die Gewerbetreibenden und freiberuflich Tätigen. Diese finden sich auch im Straßenteil des Buchs – nach Straßen und Hausnummern übersichtlich aufgeführt. Ein aktueller farbiger Stadtplan liegt dem Adressbuch ebenfalls bei. Ein echter Einkaufshelfer ist der Branchenteil. Gewerbetreibende und freiberuflich Tätige sind hier nach Branchen sortiert aufgelistet. Somit gibt dieser Teil wichtige Aufschlüsse über die Dienstleistungsangebote und die Einkaufsmöglichkeiten in Tauberbischofsheim. Dem Branchenteil ist der Abschnitt „Ärzte und Gesundheitswesen“ vorangestellt, eine umfassende Aufstellung der in der Stadt im Gesundheits- und Pflegebereich tätigen Firmen und Ärzte.

Der heimatkundliche Teil ist mit seiner aktuellen Beschreibung der Stadt eine wahre Fundgrube. Nicht nur die aktualisierte Zeittafel „Tauberbischofsheim im Wandel der Zeit“, sondern auch die Betreuungseinrichtungen, die Vorstellung der Städtepartnerschaften sowie ein umfassender Bericht über die Neugestaltung der Innenstadt und weitere Themen bieten Wissenswertes über das Leben in der Kreisstadt. Der Hinweis auf digitale Medien rundet diesen Teil ab. Bei dem sich anschließenden Behördenteil hilft der nach Stichpunkten geordnete Wegweiser „Das Rathaus von A bis Z“ jedem Leser, sich bei der Suche nach Dienststellen der Stadtverwaltung zurechtzufinden. Dort sind auch die für Tauberbischofsheim zuständigen staatlichen Behörden, Schulen und Kindergärten, Kirchen und christlichen Gemeinschaften, Parteien und viele Vereine mit den Vorsitzenden sowie Kontaktadressen aufgeführt. Neubürger erhalten mit dem Wegweiser – einem Auszug aus dem Adressbuch – bei ihrer Anmeldung im Bürgerbüro eine handliche Broschüre, die erste hilfreiche Informationen der neuen Heimatstadt vermittelt.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 26.02.2019